Un funcionario público denunció que Cantlon lo agredió en el Municipio

Rolando Omar Padovani, a cargo de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, sostuvo ante la Justicia que el concejal vecinalista lo increpó al cruzarlo en el hall del Palacio Municipal. La causa por ahora está en la UFI 2. El titular de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Rolando Omar Padovani, denunció ante la Justicia que el concejal de la UV Más Campana Axel Cantlon lo agredió en el hall del Palacio Municipal. Según consta en la declaración del funcionario, el hecho sucedió el pasado miércoles 10 de abril a las 9.30 de la mañana, cuando Padovani se encontraba hablando con otros dos empleados municipales en la planta baja de la principal sede municipal. De repente -y siempre de acuerdo a su propio testimonio-, escuchó un comentario que no alcanzó a comprender, para luego darse vuelta y encontrarse a un Cantlon que lo miraba "agresivamente". El funcionario público aseguró que no existía "ninguna razón" para que el edil lo increpara de esa forma, por lo que entendió que se trataba de una cuestión personal y, lejos de responderle con la misma actitud, lo saludó "amablemente". No obstante, Padovani afirmó que Cantlon lo insultó e intimidó. Entre todos eso agravios, llegó a decir que Padovani había "cagado" a su hermano. De acuerdo a lo aseverado en la denuncia penal, Padovani entendió que las acusaciones de Cantlon estaban "fuera de lugar" y que, en todo caso, lo que hubiese pasado con el hermano de Cantlon era una situación que se encontraba ajena a su "competencia". A esa altura de la discusión, el estado de Cantlon se había vuelto "más violento", por lo que tanto él como las otras dos personas que lo acompañaban le pidieron que se retirara. No trascendió si intervinieron más personas. Padovani aseveró que no quiso igualar el tono de la discusión con Cantlon al considerar su "doble investidura" como concejal y abogado, y tras recordar que el edil ya habría mantenido situaciones de agresión física y verbal: mencionó un golpe que supuestamente le arrojó al por entonces concejal Juan José Ferrari por una discusión durante una jornada eleccionaria en una escuela pública de la ciudad. Por ahora, la denunció quedó en la órbita de la UFI 2, aunque por estar estar involucrado un funcionario público, podría recaer en la UFI 1, abogada a Delitos Complejos. Padovani presentó como testigos a las dos personas con las que estaba hablando en el momento del hecho.

Un funcionario público denunció que Cantlon lo agredió en el Municipio

