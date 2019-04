La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/abr/2019 Vuelos y Vacaciones:

Costa Rica - Free Pass

Por Lic. Guillermo Ceballos











Publicidad En una de las ediciones del año pasado hablamos a cerca de Costa Rica, uno de los países más versátiles de Centroamérica a la hora de elegir un nuevo destino para conocer. Esta vez no queremos repetir demasiado el contenido del destino sino respaldar el modelo de viaje a través del Free Pass, que puede realizarse en bus o con un auto alquilado. El Free Pass con bus es un pase diario, semanal o mensual que permite moverse en todas las rutas del país en traslado compartido a todos los destinos turísticos de Costa Rica. El modo de moverse queda claro, hospedarse es similar, ya que pueden optar por una cantidad de opciones a lo largo y ancho del país, previamente al viaje o durante el recorrido, dejando el itinerario sujeto a improvisación. Los hospedajes son alrededor de 40, de categoría turista superior y 4 estrellas en su mayoría. El único requisito es tratar de reservar con 72 horas de antelación, mientras se recorre el territorio. Costa Rica es un país pionero en turismo sostenible. La base de este desarrollo se inició en los años 70 con la creación de los primeros parques nacionales. Hoy, más del 30% de la superficie del país está protegida por ley. Este es uno de los argumentos fuertes a la hora de elegir el destino, tanto en el centro, como en la costa del Atlántico o del Pacífico hay sobradas muestras de belleza para explorar. Los itinerarios individuales con auto alquilado los llevarán sobre rutas seguras a los sitios de interés más impresionantes de Costa Rica. Son programas de una a tres semanas que incluyen la renta del auto con seguros completos, opciones de hospedaje atractivo con desayuno, así como una selección interesante de actividades. Con más de 900 especies de aves, Costa Rica es un verdadero paraíso para los amantes de las aves. Las razones de esta riqueza única de especies se encuentran en la ubicación clave como puente continental entre América del Norte y Sur así como su variedad climática y los pisos de altitud. El país cuenta con aves residentes y endémicas así como migratorias provenientes del Norte y del Sur. La introducción no tiene otro objetivo que dejar en claro que la observación de aves es una de las actividades más difundidas en este destino. Los guías especializados van a hacer su parte, y es de destacar la información que manejan. Todas estas aves disponen de más de 2.000 especies de árboles que crecen en su suelo; el 10% de las mariposas del mundo se encuentran en este territorio de Costa Rica. Pero no solo se observan aves, entre los mamíferos se destacan los jaguares (muy difícil de dar con ellos y poder divisarlos), monos, armadillos, perezosos, coatíes; casi doscientas especies de anfibios; peces tropicales, mantarrayas, tiburones y hasta ballenas jorobadas que viven en sus aguas. Cuenta con 58 microclimas diferentes y alberga el 5% de las formas de vida del planeta en apenas 50.000 kms². Nada extraño si se recuerda que el istmo comunica dos continentes enormes. Más allá de cualquier cosa, Costa Rica ofrece naturaleza: selvas vírgenes, playas de catálogo, volcanes en actividad. Olvidémonos de ciudades, pueblos y museos. El principal atractivo de Costa Rica es visitar sus enclaves naturales. Pero son tantos, tan grandes, tan variados, que sin duda es una de las principales razones para descubrir Costa Rica. La costa este está bañada por el Mar Caribe mientras que el oeste da a las aguas del Pacífico. Aunque las costas del Caribe siempre han tenido más nombre internacionalmente, en Costa Rica hay playas preciosas en cualquiera de sus lados: Conchal, Manuel Antonio, Mal País, Cahuita, Montezuma, Jaco, son solo algunas de las recomendamos. La mayoría son muy extensas, de arena clara, fina y rodeada de mucha vegetación. Pero no todo es Playa: Costa Rica es además, un paraíso para los amantes del senderismo, ya que la mayoría de los parques nacionales y áreas protegidas se visitan a pie. La geografía montañosa de Costa Rica, la abundancia de saltos, rápidos y cataratas de sus ríos cristalinos y la riqueza faunística de sus orillas favorecen el rafting, actividad ampliamente difundida y con reconocimiento internacional. El país ofrece además varios lugares perfectos para lanzarse a través de un sistema de cables suspendidos entre plataformas de madera sobre el colchón de la selva tropical (canopi). La adrenalina y la perspectiva única están aseguradas. Los menos aventureros encontrarán teleféricos para recorrer cómodamente las copas de los árboles. Asentada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, Costa Rica alberga más de 100 volcanes, 10 de ellos todavía activos. Junto al Poas, el Irazú, el Rincón de la Vieja y el Turrialba, el volcán Arenal es otro imprescindible entre cosas que ver en Costa Rica, uno de los más activos y el más visitado. Es por todo esto que recomendamos esta modalidad de viaje, itinerante, en un espacio chico y demasiado variado, donde pueden desayunar en la selva y el mar y cenar en un spa de termas volcánicas. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



