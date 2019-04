La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/abr/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Qué es la Pascua?

Por Silvana Bustamante









Algunos quizás dirían que es la época del año para comer huevos de chocolate; otros, que es el mejor tiempo para tomarse unas mini- vacaciones; para otros, es un tiempo de amigos o familia. Pero muchas veces ni siquiera nos preguntamos, ¿Qué significa realmente la Pascua? Dice La Biblia: "Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua, … A la verdad el Hijo del Hombre se irá, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre." (Mt 26:19-29) Como podemos ver, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús también festejó la Pascua con sus discípulos, porque él era judío, y ésta era una de las principales fiestas de los israelitas. El origen de la palabra "Pascua" es interesante. El término en hebreo, "pesach", significa "saltar por encima", o "pasar sobre", y de allí "salvar". La Pascua era la celebración de la liberación de los israelitas de Egipto bajo el mando de Moisés. La liberación se logró cuando Dios mandó al "ángel de la muerte" a matar a todos los primogénitos en todas las casas donde no hubiese la señal de la sangre del cordero (Ex. 11:1-12:14). "Pascua" se refería a la acción del "ángel de la muerte" que pasaba por encima de las casas de los israelitas donde había señal de la sangre y los salvaba. Entonces nos podríamos preguntar ¿Por qué el cristianismo no celebra la Pascua judía, si el mismo Jesús lo hizo? Es una pregunta clave, y su respuesta divide y ha dividido religiones por 2019 años. Jesús mismo estaba diciendo: Yo celebro el antiguo pacto, pero para instituir uno nuevo a partir de hoy, el de mi cuerpo y mi sangre. El cordero que sacrificaban cada Pascua, en memoria de aquel cuya sangre había salvado las casas de los israelitas la noche del éxodo, era sólo un símbolo del que tenía que venir, el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir Jesucristo. Pero los judíos no lo entendieron. ¿Y quiénes están invitados a participar de este nuevo pacto? Todo aquel que crea en el cordero de Dios y lo reciba como Señor y Salvador, para quitar sus pecados y reconciliarle así con Dios. Si observáramos alrededor de la mesa del Señor en su última cena, veríamos que hasta Judas estaba invitado, aunque fue el peor de los traidores, porque era un amigo, un apóstol y el tesorero del ministerio de Jesús. Lo maravilloso de Él es que ya sabía que Judas lo traicionaría, y sin embargo le dio la oportunidad hasta último momento de arrepentirse de su pecado. De la misma manera, es el Señor con nosotros, sabe cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros y sin embargo cada día nos da una nueva oportunidad de arrepentirnos y acercarnos a él. No la desperdiciemos. ¡Cristo es nuestra Pascua! Él es quien pasa por alto nuestras ofensas y nos salva de la condenación, si aceptamos Su sangre, como sacrificio por cada uno de nosotros. ¿Quieres saber más de la Pascua? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvana Bustamante Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Qué es la Pascua?

Por Silvana Bustamante

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: