La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/abr/2019 La Voz del Águila:

Reencontrad vuestra identidad en Cristo (séptima parte)

Charlas por Giorgio Bongiovanni











Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni (séptima parte) Milán, Italia Tenemos una muy mala relación con la muerte. ¿Por qué? Giorgio: Nosotros no tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos. ¿Qué es lo que haces cuando regresas de una fiesta? Te quitas el vestido y lo pones en el armario. ¡Eso es la muerte! Pero ¿qué hacemos cuando nos quitamos el vestido? ¿Lloramos, nos desesperamos, llamamos a un cura, buscamos dinero para el funeral porque nos hemos quitado el vestido? ¡Obviamente que no! Para el cuerpo es lo mismo, solo que no somos conscientes y por consiguiente nos desesperamos. Nos quitamos un vestido y nos ponemos otro, eso es la muerte. Hay tribus indígenas en las que cuando uno de ellos se prepara para morir, es decir, para cambiar de traje hacen al contrario, organizan una fiesta, la fiesta de cuando uno desencarna, en ella se come y se festeja. Incluso en los mundos más evolucionados se dan cita para encontrarse en la próxima encarnación. El suicidio Quitarse la vida es una acción muy grave para la Ley Universal. En algunos casos eventualmente la culpa puede tener atenuantes. Hay quienes se quitan la vida porque están deprimidos, o por un momento de desesperación entonces no se dan cuenta del acto que están cometiendo, hay quienes lo hacen, como Judas, porque no tuvo el valor de arrepentirse y se ahorcó. ¿Qué pensáis, si se hubiera presentado a los pies de la cruz pidiéndole perdón al Señor, no lo habría perdonado? De hecho perdonó a quien incluso Lo había renegado por miedo ¿creéis que no habría perdonado a Judas, que creyó en Jesús hasta el último minuto? Pero cuando se dio cuenta de que Cristo no había hecho el milagro en el Sanedrín, mostrando Su poder y entendió que había cometido el error más grande de su vida y al juzgarse a sí mismo se quitó la vida. Es un acto de arrogancia. En cambio un niño que se quita la vida no puede ser considerado como un suicidio, porque es un acto de protesta, la más grande en contra de la humanidad nefasta que viola a los niños. El niño que comete un acto así va directamente al paraíso y nosotros pagamos su karma. La segunda muerte La segunda muerte es la reencarnación hacia atrás, es decir, el espíritu reencarna en forma animal y sufre por mucho tiempo porque recuerda haber sido un hombre y haber hecho lo que hizo. ¿Cuándo termina el ciclo del renacimiento de la materia? Cuando evolucionas y pierdes el cuerpo material. O sea que te quedas con un cuerpo astral. Pero antes tenemos que convertirnos en extraterrestres, después de haber sido extraterrestres, que no es poca cosa porque hemos alcanzado la cuarta dimensión, tenemos que esperar algunos miles de millones de años para llegar hasta la quinta dimensión. Si pasas de grado puedes ir a la escuela secundaria, si no tienes que repetir el año. Somos pocos en el mundo Nuestra misión no es la de establecer la cantidad, sino la calidad. Nuestro deber es informar y dar el mensaje a quienes lo quieran escuchar. Pero te doy un ejemplo: en otros tiempos, en esta sala, habríamos sido 3, o 4, ahora está llena, entonces hay algo que está cambiando. Tenemos que ser positivos en este sentido, luego está quien observa desde lo alto y ve todo el Planeta Tierra, por consiguiente el número de aquellos que tienen que ser llamados llegará a su cumplimiento y cuando así sea regresará Aquél que tiene que regresar. ¿Por qué somos tan pocos? Hay una sola razón y se llama evolución. Tú a un hombre que apenas ha terminado la escuela primaria te puede gustar hablarle de la fórmula de Einstein pero él no la entiende, es más, se te ríe en la cara, te dice que eres tonto. Entonces tenemos que tener la paciencia suficiente para aceptar que es una cuestión de evolución y es por ello que quien te comprende es porque le ha llegado su momento de comprender, quien te rechaza es porque aún no está listo y tienes que resignarte. Continúa el próximo domingo. Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

Reencontrad vuestra identidad en Cristo (séptima parte)

Charlas por Giorgio Bongiovanni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: