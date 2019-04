Ayer ganó Quilmes y lo condenó. Esta tarde se podría definir el ascenso directo.

Una de las grandes definiciones que tenía esta última fecha de la Primera B Nacional era conocer qué equipo descendería a la Primera B Metropolitana. Y eso se supo ayer: Los Andes quedó condenado por la victoria de Quilmes por 3-1 sobre Olimpo de Bahía Blanca, conjunto que llegó descendido a esta última presentación y que el año próximo jugará en el Torneo Federal.

A partir de los goles del Cervecero (que dependía de sí mismo), el Milrayitas se fue desmoronado y terminó perdiendo 3-0 como visitante frente a Deportivo Morón, que celebró el triplete de su histórico goleador, Damián Akerman.

Ayer, además, Agropecuario igualó sin goles en su visita a Gimnasia de Jujuy y de esa manera se quedó sin chances de llegar al Reducido. Antes, el viernes: Independiente Rivadavia empató agónicamente como local con Atlético Rafaela, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero aseguró su boleto al Reducido al igualar 0-0 con Chacarita como visitante.

En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Instituto recibía a Gimnasia de Mendoza (se clasificaba al Reducido con el empate), mientras que Temperley se despedía del campeonato como local ante Platense.

Hoy domingo llegará el plato fuerte de la última fecha: la posibilidad de definir el ascenso directo a la Superliga. Sarmiento y Arsenal (43 puntos) llegan con ventaja sobre Nueva Chicago (42), pero las posibilidades son variadas. Incluso podría darse un triple empate.

Todo se empezará a dilucidar desde las 15.10 horas, con los tres partidos que se jugarán en simultáneo: Brown (A) vs Nueva Chicago, Sarmiento vs Guillermo Brown y Defensores de Belgrano vs Arsenal.

Luego, por la noche (21.30), Mitre recibirá en Santiago del Estero a Almagro, mientras que el cierre de la fecha se dará mañana por la noche en Tandil con el partido entre Santamarina y Villa Dálmine.