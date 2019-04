La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/abr/2019 Primera D:

Peñalba; "No nos podemos relajar"









ASCENDIÓ ARGENTINO DE MERLO La 27ª fecha de la Primera D comenzó el jueves con Centro Español 0-2 Puerto Nuevo y Deportivo Paraguayo 1-0 Argentino de Rosario. Y prosiguió ayer con la victoria como visitante de Yupanqui (33 puntos) 1-0 sobre Atlas (35) y el empate 1-1 entre Muñiz (34) y Lugano en Zárate. Sin embargo, el resultado más importante del sábado fue la igualdad sin goles entre Real Pilar y Liniers, dado que ello confirmó el ascenso a la Primera C de Argentino de Merlo (52 puntos), que quedó con 10 de ventaja sobre Real Pilar (42) y 11 sobre Liniers (41), dos equipos a los que solo le quedan tres compromisos por delante. Esta jornada continuará hoy domingo con Central Ballester vs Defensores de Cambaceres (11.00) y se cerrará mañana lunes con Claypole vs Argentino de Merlo (15.30). El capitán de Puerto Nuevo destacó los dos triunfos consecutivos que acercan al Portuario al Reducido, pero advierte que el objetivo todavía no está asegurado. "Tenemos que seguir sumando", agregó. El pasado jueves, Puerto Nuevo venció 2-0 como visitante a Centro Español y, de esa manera, no sólo consiguió su segunda victoria consecutiva en el campeonato de la Primera D, sino que además dio un paso enorme en pos de su clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. De hecho, el Portuario quedó en la quinta posición con 36 puntos. Sin embargo, está todo muy apretado en la tabla: de ese quinto lugar al décimo, que ahora ostenta Yupanqui con 33, sólo hay tres unidades de diferencia. "Este triunfo nos acerca al Reducido, pero no nos podemos relajar, tenemos que seguir sumando", señaló Oscar Peñalba tras el 2-0 sobre Centro Español. El capitán del equipo de nuestra ciudad fue el autor del 2-0 con un brillante tiro libre que colgó del ángulo izquierdo del arquero Javier Balbuena. "Me tenía confianza y se la pedí al Tucu (Mauricio Ruiz)", contó. En su análisis del partido, ante los micrófonos de "Entrenados por Dios", Peñalba señaló: "Abrimos el marcador y se nos simplificó el partido. Logramos tres puntos importantísimos en una cancha difícil, contra un gran rival, porque Centro Español es un equipo que ya viene armado, que sabe a lo que juega, y que lo hace bien. Pero nosotros estuvimos bien parados y lo supimos controlar". Finalmente, "Chicho" explicó que en el próximo compromiso frente a Deportivo Paraguayo la idea es "seguir sumando para completar el objetivo" de ingresar en el Reducido por el segundo ascenso.



OSCAR PEÑALBA MARCO EL 2-0 DE TIRO LIBRE ANTE CENTRO ESPAÑOL (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / ARCHIVO)



Primera D:

Peñalba; "No nos podemos relajar"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: