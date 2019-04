Las Praderas y San Luis quedaron como líderes de la División A

Las Praderas igualó con La Josefa y fue alcanzado por San Luis, que derrotó a Las Campanas. En la B mandan Amigos de Zárate y Kilmes FC.

El pasado domingo se disputó la cuarta fecha del Torneo de la Liga de Veteranos de Campana, que cuenta con la participación de 34 equipos agrupados en dos divisiones. En la A, los líderes son Atlético Las Praderas, que empató con La Josefa, y San Luis, que derrotó a Las Campanas y alcanzó al Verde. Y en la quinta fecha que se disputará hoy, ambos punteros se enfrentarán entre sí en cancha de Puerto Nuevo.

En tanto, en la B, Amigos de Zárate y Kilmes volvieron a ganar y se mantienen en lo más alto con 10 unidades en cuatro fechas.

Los resultados y goleadores de la cuarta jornada fueron los siguientes:

DIVISIÓN A

-San Luis 2 – Las Campanas 0. Goles: Mario Velázquez (2) (SL).

-El Defe 3 – Los Pumas 1. Goles: Claudio Villanueva (2) y Lisandro Cardozo (DEF); Javier González (LP).

-El Pino 2 – Amigos de Raúl 2. Goles: Luis Costella y Walter Mendieta (EP); Leonardo Jáuregui y Rubén Ponce (AdR).

-Lechuga 1 – Juventud Unida 1. Goles: Jorge Gómez (LEC); Luis Acosta (JU).

-Naranja 2- San Felipe 2. Goles: Martín Navarro y Luis Tellería (NAR); Miguel García y Pablo López (SF).

-La Esperanza 0 – CASLA 0.

-9 de Julio 2 – El Regreso 0. Goles: Ramón Chávez y Alejandro Malaszuk (9dJ).

-La Josefa 2 – Las Praderas 2. Goles: Néstor Castillo y Gustavo Godoy (LJ); Luis Ramírez y Ramón Torres (LP).

Interdivisional: Campana FC 1 – Tavella 1. Goles: Martín Carrizo (CAM); Guillermo Iturriago (TAV).

POSICIONES: 1) Las Praderas y San Luis, 10 puntos; 3) 9 de Julio, 9 puntos; 4) El Pino y Lechuga, 8 puntos; 6) Las Campanas y Los Pumas, 7 puntos; 8) Juventud Unida, 6 puntos; 9) La Esperanza, El Defe, Campana FC y CASLA, 4 puntos; 13) Amigos de Raúl, La Josefa y El Regreso, 2 puntos; 16) Naranja, 1 punto; 17) Deportivo San Felipe, sin puntos* (se le descontaron cinco unidades).

DIVISION B

-Estación Las Palmas 1 – Atlético La Josefa 1. Goles: Juan Tapia (ELP); y Mario Gómez (ALJ).

-Los Amigos de Zárate 5 – Sportivo Pioneros 1. Goles: Sergio Rosales (3), Mauro Keidel y César Senar (AMI); Alejandro Alegre (PIO).

-Kilmes FC 2 – Norte FC 0. Goles: Daniel Mendoza y Diego Molina (KIL).

-Los Amigos 2 – Atlético El 70 2. Goles: Antonio Chávez y Hugo Portillo (LA); Javier González y Jorge Rodríguez (El70).

-Albizola 2 – Mega Juniors 0. Goles: Marcos Berridi y Hernán Stillo (ALB).

-Unión Entre Ríos 1 – Puerto Nuevo 0. Gol: Roberto Osorio (UER).

-Titi y Amigos 3 – Leones Azules 0. Goles: Alberto González, Raúl Silva y Carlos González (TyA).

-Patronato 3 – San Cayetano 2. Goles: Edigio Ocampo (2) y Luis Brumbertolo (PAT); Oscar Ochoa y Alfredo Pereyra (SC).

POSICIONES: 1) Amigos de Zárate y Kilmes FC, 10 puntos; 3) Unión Entre Ríos, 8 puntos; 4) Norte FC, Mega Juniors y San Cayetano, 7 puntos; 7) Titi y Amigos y Albizola FC, 6 puntos; 9) Los Amigos y Puerto Nuevo, 5 puntos; 11) Estación Las Palmas, 4 puntos; 12) Tavella y Patronato, 3 puntos; 14) Atlético El 70 y Leones Azules, 2 puntos; 16) Atlético La Josefa, 1 punto; 17) Sporting Pioneros, sin puntos.

PRÓXIMA FECHA

Hoy se disputará la quinta fecha de este Torneo 2019 de la Liga de Veteranos y habrá actividad en cuatro canchas:

-En La Josefa: Atlético La Josefa vs Sporting Pioneros (10.00), Albizola vs Unión Entre Ríos (11.15), CASLA vs El Regreso (12.30), Amigos de Raúl vs Lechuga (13.45) y Leones Azules vs San Cayetano (15.00).

-En CASLA: 9 de Julio vs La Josefa (10.00), Atlético El 70 vs Mega Juniors (11.15), Amigos de Zárate vs Tavella (12.30) y San Felipe vs La Esperanza (13.45).

-En cancha de Del Pino: Las Campanas vs Los Pumas (10.00), Puerto Nuevo vs Titi y Amigos (11.15), Norte vs Los Amigos (12.30) y El Pino vs Kilmes FC (13.45).

-En cancha de Puerto Nuevo: Las Praderas vs San Luis (10.00), Campana FC vs El Defe (11.15), Patronato vs Estación Las Palmas (12.30) y Juventud Unida vs Naranja (13.45).