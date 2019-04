La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/abr/2019 Hóckey sobre Césped:

Perdió 6-0 como local y sumó su tercera derrota en fila de la temporada. La Primera Caballeros de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club perdió el pasado domingo por 6-0 ante Sociedad Italiana De Tiro al Segno (S.I.T.A.S) por la tercera fecha de la Zona 2 de la Primera División B de la Asociación de Hockey de Buenos Aires. El encuentro se jugó en la cancha "Héctor Tallón" y marcó la tercera derrota en tres fechas para el CBC en este certamen. Los Celestes, que previamente cayeron ante MDQ Mar Del Plata (de local) y Club San Fernando ‘’B’’ (de visitante), tampoco han logrado marcar goles en lo que va del año oficial. Los tantos de "El Tiro" sobre el Boat Club fueron anotados por Axel Lozzio (4), Franco Familume y Renzo Lobresco. La fecha la completaron los siguientes encuentros: Santa Bárbara ´´B´´ 7-1 Ducilo ´´B´´, Buenos Aires Christian School 3-1 Racing Club, Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora 3-1 Luján Rugby Club y Escuela de Fútbol Infantil de Lobos 0-4 Club San Fernando ´´´B´´. Libre quedó MDQ Mar Del Plata. En cuanto a las divisiones menores, tanto la Sexta como la Intermedia del CBC sumaron también su tercera derrota al hilo: fueron 3 a 1 (gol de Ignacio Lurbe) y 9 a 0 respectivamente. La próxima fecha se disputará el domingo 28 y tendrá los siguientes partidos: Escuela de Fútbol Infantil de Lobos vs. Campana Boat Club, Club San Fernando ´´´B´´ vs. S.A.G.L.Z., Luján Rugby Club vs. Buenos Aires Christian School, Racing Club vs. Santa Bárbara ´´B´´, Ducilo ´´B´´ vs. MDQ Mar Del Plata. LIBRE: S.I.T.A.S.

LA FORMACIÓN DEL BOAT CLUB ANTE SITAS (FOTO: CUENTOS ASOMBROSIOS).





LA PRIMERA CABALLEROS DEL CBC TODAVÍA NO HA PODIDO MARCAR GOLES EN ESTA TEMPORADA (FOTO: CUENTOS ASOMBROSIOS).



