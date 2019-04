La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/abr/2019 Rincón Tuerca







ALMA: La categoría visita este fin de semana el autódromo de La Plata donde desarrolla otra carrera del campeonato arrancando desde las 10 hs. SUSPENDER: Por razones de la organización se decidió suspender la carrera del enduro en el escenario de Ramallo que se posterga para el fin de semana del 27 y 28 de abril. ENCUENTRO: En este ámbito de las suspensiones los componentes de la categoría las leyendas del TC también suspendieron su viaje a la ciudad de Gualeguaychú para el fin de semana del 27 y 28 de abril donde se desarrollará el encuentro en el autódromo de dicha ciudad. FALTA: Aunque el auto ya está terminado no estará en La Plata llevando adelante su presentación en la categoría Alma con su auto en la Clase Dos ante la falta de presupuestos para tal emprendimiento. PROMESA: Desde hace un tiempo a esta parte Eduardo Gorys viene prometiendo la inauguración de su parrilla en su galpón pero no definí la situación y sus allegados y amigos dicen que es pura promesa el hombre de Zárate. EXTRAÑO: Resultó extraño ver a Bernardo Carfagno en el kartódromo de Zárate presenciando la carrera de la categoría Pako cuando no hay promotores pero después se supo que fue a ver correr al hijo de su primo. CAMBIAR: La idea de Germán Henze es poder llegar a cambiar de moto para seguir en la alta competencia pero hablando con su equipo que preside el jefe y encargado Simón Moyano se decidió esperar superar parte de este campeonato. EXPRESAR: Pablo Savastano mantiene su teoría de alquilar su auto Fiat Uno para la Clase Dos de Alma o vender el mismo así se expresó en reciente nota televisiva en programa abocado al mundo del automovilismo. UNIERON: En el taller de la calle Maipú el robusto preparador de motores para karting cuenta con dos mascotas, un gatito y un perrito donde se unieron para poder comer algo y ante la visita de alguien en el lugar se deboraron las faturas que el visitante llevó para tomar mate. Mirá vos! ASOMBRADO: El encuentro fue en el Plaza Hotel donde Jairo lo saludó al popular Turco Adum donde el cantante le preguntó que hacía en su vida privada y ahí nuestro personaje contó todos los trabajos que realiza a lo que el cantante asombrado le dijo: "-ojalá que no te pase nada porque se para la ciudad"- De no creer! CONTAR: En extensa nota televisiva Diego Lacognata contó todo sobre su carrera deportiva en el mundo del motocross y dentro de este contexto aseguró que su edad ya no está para la alta competencia pero aún siente ganas de correr y va a realizar alguna que otra competencia para no perder su gran pasión en el mundo de las dos ruedas. CICLOMOTORES: La categoría visita una vez más el escenario de San Andres de Giles para llevar adelante otra fecha del campeonato con todas sus clases arrancando desde las 10 hs. VICTORIA: La que obtuvo en el arranque del campeonato de la categoría Prokart el piloto local Ignacio Lopez en la Clase Juniors donde con la motorización de su padre Marcelo comenzaron bien la temporada. RALLY MAR Y SIERRA: La categoría está encarando durante este fin de semana la segunda carrera del campeonato en General Las Heras con otro nutrido parque de autos. DEBUT: Finalmente llegó al automovilismo el debut tan deseado por todo su equipo y seguidores donde Gonzalo Conti a bordo de su Fiat 600 corrió en la Clase 850 cc y se ubicó en el puesto cuarto en la de titulares. De esta manera con ayuda de Diego Fangio en el armado final del auto el piloto campanense cerró un fin de semana que no será fácil de olvidar para el barbado piloto. TRIUNFO: Una ve mas Gastón Gasperini volvió a ganar en karting en la categoría Kart Plus y con la preparación de su hermano Mariano cerraron un buen fin de semana y siguen siendo protagonista en su clase. INVITADO: Si bien lo hizo desde su condición de piloto invitado estuvo corriendo en el costanero de Arrecifes en la Clase 850 cc Lucas Dobladez que llegó sexto y el joven demostró que no se olvidó de nada y se mostró contento tras dicha competencia. TRABAJAR: Aunque no encontró el resultado deseado Pablo Clerici dejó entrever en rueda de amigos que se va a trabajar en el karting ya pensando en la próxima con el mismo equipo para recuperar el nivel competitivo que siempre se tuvo. TIEMPO: Cyntia Bertozzi en reciente nota televisiva dejó una posibilidad de volver a correr aunque ella sabe que las razones de trabajo no le dan tiempo para estar desde un kartring los fines de semana en la alta competencia. Y si prueba su marido Andres? CENA: Cuentan que la cena de dias atrás por parte de los pilotos en el Club Arsenal fue por demás de excelente con las cuestiones gastronómicas que realiza Gustavo Ulrrich un cheff de nivel internacional. Ché a ver si invitan! PARQUE: La primera fecha del año del Campeonato Argentino de Motocross se desarrolló en Achira en la provincia de Córdoba con un parque que alcanzó a las 190 motos como para no sembrar ninguna duda que arrancó muy bien. SEXTO: En esta competencia por el Campeonato Argentino participó en la Clase 85 cc el campanense Marcos Garrido que desarrolló un buen trabajo con un sexto puesto sumando algunos puntos para el campeonato. BOLETAS: El gasto mayor que provocó este viaje para el equipo de Garrido lo provocó papá Juan que entre ida y vuelta le hicieron seis boletas por diferentes razones que ahora deberá abobar. Sin duda asi no hay presupuesto que aguante!! VOLVER: Después de varias temporadas Silvestre Gallo volvió a correr pero ahora desde arriba de un Fiat 600 en el autódromo de Arrecifes donde en la final terminó décimo primero con la preparación de Diego Coronel que atiende todo el auto. DIVERTIRSE: Su retorno estuvo condicionado por su señora Natalia que después se llegó al circuito con su hija y pasó todo el día donde se divirtieron mucho y en familia con besos incluídos para el piloto. Qué lindo que la gente se quiera! SALIDA: Para el próximo domingo está organizada la salida desde el Museo del Automóvil Manuel Iglesias con destino a Capilla del Señor para autos antiguos, cupecitas, motos y motonetas y todos aquellos que deseen ser parte de esta propuesta llevada adelante por el Club del Automóvil Manuel Iglesias que incluye un almuerzo en parrilla del lugar. TURISMO NACIONAL: Nueva presentación de la categoría más federal que este fin de semana vuelve a la actividad con sus dos clases y otro parque interesante de autos donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV desde el autódromo de San Juan. ARRIBAR: Juan Carlos Muñoz viene de correr en el autódromo de Arrecifes con el auto que le prepara Diego Fangio donde en la de titulares llegó segundo y en la de invitados arribó primero como lo hizo saber el propio piloto. Si Juancho lo dice? MUCHO: El pequeño Fausto Ciaponi dijo que desde su llegada a correr en los ciclomotores recibe consejos de su padre, su tío Enea y de su abuelo que dice colabora con sus conceptos. Che no será mucho para el pibe? ENTERARON: Cuando se enteraron Oscar De Biase y Carlos Zanini la salida del próximo domingo con las cupecitas no se quieren quedar afuera y ya están gestionando la posibilidad de estar presente en esta nueva propuesta del club organizador. TOPE RACE SERIES: En el autódromo de Concordia la categoría encara otra carrera del campeonato en este fin de semana donde televisa Cabal 13 desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. INCORPORARSE: En su visita a la carrera del Super TC 2000 Ernesto Bessone dejó establecido que con estos nuevos motores tiene ganas de incorporarse a la categoría posiblemente en esta temporada si se dan los presupuestos. BOXEO: Juan Carlos Tardito comentó en nota para nuestro diario que le gustaba mas el boxeo que el automovilismo y que por sus hijos se dedicó al mundo del karting donde perdura hasta el presente. TOPE RACE JUNIORS: Visitan el autódromo de Paraná por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos con televisación de Canal 13 desde las 10.30 hs. TOPE RACE: La categoría está visitando este fin de semana tierras entrerrianas presentándose en el autódromo de Concordia donde desde las 10.30 hs televisa Cabal 13 a través del programa Carburando. PLATA: La realidad marca que aún no se pudo recuperar la plata que se esperaba por la venta del karting dado que quien lo tiene no acusó recibo ni comentó cuales serán sus pasos a seguir con este tema. PREPARARSE: El circuito "Al Límite" en Zárate se prepara para recibir el próximo fin de semana la que será la segunda fecha del motocross con todas sus clases y su propietario Juan Belaustegui ya trabaja en el predio. SERÁ CIERTO? Que el papá del piloto se enoja con su hijo cuando comete un error en pista y lo reta por tal maniobra y a veces está varios días sin hablarle por lo acontecido en carrera dejando un sabor amargo para el benjamín.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: