En 3 semanas Titania cerraría sus puertas

Así lo afirmó Fernando Rivero, su director, si es que no se destraba el conflicto. "La realidad es que a mí me sigue sobrando gente y tengo que empezar a laburar", afirmó. Siete de los trece despedidos habrían aceptado su indemnización. La opinión de los delegados.

"Hace unos diez años que no crecemos. Nos fue disminuyendo el trabajo desde el 2008, y esta situación nos llevó a reducir el personal. Tenemos un plantel de 160 personas, de los cuales 70 son operarios. Y si sumamos el trabajo que tercerizamos en talleres, el número crece a 400", dice Fernando Rivero (54) quien, en relación a la declaraciones por el Secretario General de la UOM Campana y Diputado Nacional Abel Furlán, señala que al intendente Abella no lo vio en su vida. "Yo vivo en Ibicuy. Voy y vengo todos los días…"

Rivero se muestra particularmente consternado con la situación de Titania, empresa familiar donde trabaja hace 38 años. E incluso señala que tiene un hijo que se está por recibir de ingeniero, como muestra de la pasión familiar por la fundición iniciada por su padre y hace varias décadas es un proveedor estratégico de Tenaris proveyendo herramientas para fabricar tubos; entre ellas cilindros laminadores para Siderca y otras plantas diseminadas por el planeta.

Según explica, inicialmente se despidió a 13 operarios, de los cuales 2 arreglaron su indemnización de manera inmediata; mientras que al resto se les depositó su dinero el pasado 11 de abril en sus cuentas sueldo.

"Siguen manifestando por 11 operarios, pero tenemos entendido que 5 ya aceptaron su desvinculación, también. Es totalmente mentira que yo haya estado con algún político para poder pagar las indemnizaciones. No tengo ninguna intención de involucrarme con la política. No me interesa que me condonen la Tasa de Seguridad e Higiene. Acepto la buena intención de los concejales. (Marco) Colella habló con mi hermano, pero no me sirve. La realidad es que a mí me sigue sobrando gente y tengo que empezar a laburar. Si yo no facturo, de seguir esta situación, en 2 ó 3 semanas más cierro la planta. Directamente. Esto es el aquí y ahora. Hace 1 mes que tendríamos que haber entregado piezas para Brasil. Me llaman y ya no sé qué decirles. Por eso ya estamos mandando telegramas avisándole a la gente que también la vamos a despedir. Ellos se están solidarizando con los demás compañeros, y los comprendo, pero ya está. Me voy a quedar con los pocos que quieran trabajar y arrancaré de nuevo. Si tengo que arrancar de nuevo, arrancaré de nuevo. Tengo una deuda muy grande con los proveedores, con los bancos, con todo… A los proveedores les debemos unos $50 millones y todavía me bancan, pero no sé hasta cuándo. AFIP tenemos otros $20 millones… es una deuda flotante de unos $90 millones", señala.

DESMENTIDA

En declaraciones periodísticas que tuvieron lugar el jueves al mediodía en la puerta de Titania, Abel Furlán señaló "La empresa ni siquiera tenía el dinero para pagar la totalidad de las indemnizaciones y hoy me acabo de enterar que la empresa ha puesto en garantía, a través de una gestión del Intendente Abella para llegar al Ministro Dietrich, para que el banco Provincia le otorgue un préstamo de U$S 120 mil para poder sostener el pago del 100% de las indemnizaciones. Yo mismo voy a redactar un Pedido de Informes en la Cámara de Diputados, porque nos parece irrisorio que el banco Provincia en vez de estar financiando la tarea y el fortalecimiento de las PyMEs a través de la producción, los bonaerenses estemos otorgando préstamos garantizar despidos en la provincia de Buenos Aires. El Banco Provincia tiene que estar para promover la producción, y no para financiar despidos de trabajadores".

Particularmente al respecto, el directivo de Titania comentó: "Furlán debe estar de punta con Abella, será un problema de Furlán. Yo no tengo nada que ver. Por eso no fui al concejo Deliberante, no quiero estar en el medio de un problema político. Todo lo que dijo Furlán es mentira. No sólo no conozco a Abella, tampoco conozco al Ministro Dietrich. Sí puedo decir que el banco Provincia nos dio doscientas mil ayudas y nos sigue dando ayuda. ¿Por qué no presenté el Procedimiento de Crisis? Porque automáticamente me sacan el descubierto de los bancos, todo (…) Nosotros andábamos de 10 con el gremio, cuando estaba "el Negro" Recúpero. Si nosotros le donamos hasta le donamos el ascensor para la clínica… pero a estos no les importa nada. Aparte, Furlán generó un sindicalismo acá adentro que ya no se puede trabajar. La fábrica la quieren manejar ellos ¿cómo puede ser? No te dejan entrar a tu propia casa. ¡Todos estos días no puede entrar a mi propia fábrica! Yo tengo un problema con vos, no tiene que pagarlo también tu familia. ¿Cómo no me va a dejar entrar a mi casa? No existe. ¿Quién va a venir a invertir a este país viendo estas cosas?".

Con una docena de policías montando guardia en la puerta, la vigilia de los operarios rejas afuera. Algunos improvisaron una mesa con un pallet, y están jugando al truco para matar el tiempo. A unos metros, con cara de preocupación, hay dos delegados. Son Guillermo Leiva y Marcelo Apablaza. "La planta podría estar en marcha ya, pero la posición de Rivero es inflexible. Le envió el telegrama a 13 y ya hay 7 que aceptaron irse. Son más de la mitad. Pedimos hablar con él para que entre en razones y no nos recibe".

