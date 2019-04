P U B L I C







Anoche, en un discreto partido, igualó sin goles frente a Santamarina como visitante. Su suerte ya había quedado echada el domingo, por el triunfo de Brown (A) sobre Nueva Chicago que lo dejó sin chances de clasificar al Reducido. El gol de Lucas Campana (sí: Campana) en el cierre del partido entre Brown y Nueva Chicago del domingo por la tarde no sólo le dio la victoria al elenco de Adrogué, sino que clausuró toda posibilidad de Villa Dálmine de llegar al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga. Así, la presentación frente a Santamarina en Tandil quedó reducida al compromiso de cumplir con el fixture. Y esa intrascendencia se terminó reflejando a lo largo de los discretos 90 minutos que jugaron anoche ambos equipos en un 0-0 que en nuestra ciudad apenas será recordado como el primer punto que el Violeta suma en la ciudad serrana (llevaba tres derrotas consecutivas y diez goles en contra en Tandil). Claro está: sabor a poco para las ilusiones que se habían generado en Mitre y Puccini a partir del gran trabajo realizado en la pretemporada por el cuerpo técnico de Walter Nicolás Otta. Porque más allá de haber cerrado el 2018 con dos triunfos, el arranque en este 2019 fue espectacular para Villa Dálmine: 4 victorias, 2 empates y apenas una derrota para cosechar 14 puntos sobre 21 posible (67% de efectividad) en una racha en la que apenas recibió un gol. Así, el Violeta se había consolidado en zona de clasificación al Reducido. Sin embargo, ante Arsenal, Defensores de Belgrano y Gimnasia de Jujuy cometió errores defensivos que parecían olvidados, sufrió 9 goles y apenas pudo rescatar un punto. Una seguidilla que, sumada al agónico tanto de Campana en Adrogué, finalmente condenó al Violeta a jugar en Tandil sin posibilidades de clasificar al Reducido. Por eso, la pobre actuación de anoche del elenco de nuestra ciudad frente a Santamarina queda reducida a esa dificultad de tener que disputar 90 minutos sin la motivación que se había construido con mucho esfuerzo, después de dejar bien atrás la lucha por la permanencia. Un cierre que, justamente, no debe empañar ese mérito que le permitirá a Villa Dálmine disputar su sexto campeonato consecutivo en la segunda categoría del fútbol argentino. EL PARTIDO Villa Dálmine salió a la cancha con tres cambios en la formación titular: Sansotre por Martínez (Alarcón y González formaron la zaga central), Ballini por Recalde y Cuevas por Gallardo. Mientras que el sistema se mantuvo 4-4-2, con Cuevas a la derecha, Miño a la izquierda y Molina cerca de de Ballini. Y el arranque del partido volvió a mostrar a un Violeta desenfocado de mitad de cancha hacia atrás, con distracciones y errores que le permitieron a Santamarina tener oportunidades de gol en un encuentro de escaso volumen de juego. A los 11 minutos, pivoteó Telechea para Bogado, quien ganó en velocidad por derecha y asistió en la izquierda a Rancez, cuyo remate fue tapado por Ojeda. Y a los 12, luego de una mala salida del fondo campanense, Bogado falló de cabeza "a boca de jarro" luego que Telechea le sirviera el gol cuando Ojeda había salido a achicarlo. Por entonces, al equipo de Walter Otta le costaba encontrar pases y sin circulación no podía sostener la tenencia. Por ello, sus avances necesitaban de la capacidad de Lesman para pivotear y de las diagonales de Protti a espaldas de los centrales. Y ni una ni otra opción prosperó. Encima, a los 24, cuando Broggi sancionó una mano sobre el borde del área y Villa Dálmine contó con una muy buena oportunidad, todo salió al revés: un horror en la ejecución permitió que Santamarina saliera con mucha gente de contragolpe en una acción que no terminó en gol por una rápida, lejana y decidida salida de Ojeda a los pies de Bogado. Y a los 31, se proyectó Morales por derecha, desbordó y metió un centro bajo que anticipó Rancez, cuya sutil definición se fue muy cercana del segundo palo de Ojeda. De allí al final de la primera parte ocurrió muy poco, porque si bien el local encontraba ventajas cuando atacaba, tampoco lograba hacerlo con profunidad. Mientras el conjunto de nuestra ciudad seguía mostrando muchas dificultades para hacer circular el balón (floja la salida desde el fondo; y flojo el tándem Ballini-Molina) y en esa falta de ideas buscaba seguidamente a Miño sobre la izquierda, esperando que alguna maniobra individual del correntino le simplificara el camino. Del otro lado, Sansotre y Cuevas prácticamente no tuvieron participación. En la segunda mitad, a pesar de comenzar repitiendo algunos errores en la salida desde el fondo, Villa Dálmine fue mejorando con el correr de los minutos, porque tuvo menos imprecisiones y pudo juntar sus líneas. Así ofreció una mejor imagen que la pobre versión del primer tiempo, pudo emparejar el trámite y controlar a Santamarina e, incluso, contó con dos ocasiones claras de gol. A los 16, González cabeceó desviado después que la bajara Protti, también de cabeza. Y a los 18, Lesman capturó un rebote por delante del círculo central y de primera intentó sorprender de emboquillada al arquero Nicolás Rodríguez, quien debió esforzarse para sacar el balón por sobre el travesaño y evitar lo que habría sido un golazo en el único remate de un jugador del Violeta al arco local. Sin embargo, cuando parecía que el equipo de nuestra ciudad podía asumir las riendas del juego, volvió a repetir errores en la salida desde el fondo (empecinado en querer salir jugando con los centrales) y desde allí resurgieron dudas que se extendieron al resto del equipo, que nuevamente tuvo dificultades para hilvanar movimientos ofensivos y fue cayendo en imprecisiones reiteradas. Y como Santamarina tampoco mostró virtudes como para quebrar el cero, el partido naufragó en la misma intrascendencia que tenía en la previa hasta el pitazo final de Jorge Broggi. Una despedida que quedó lejos del gran arranque de año que tuvo este Villa Dálmine que, por errores defensivos en partidos anteriores, terminó quedándose afuera del octogonal por el segundo ascenso. SÍNTESIS DEL PARTIDO SANTAMARINA (0): Nicolás Rodríguez; Leonardo Morales, Osvaldo Barsottini, Alejandro Maciel, Francisco Oliver; Matías Kabalin, Leonel Pierce; Emiliano Bogado, Guido Rancez, Iván Pérez; y Fernando Telechea. DT: Jorge Sotelo. SUPLENTES: Tomás Casas, Federico Paulucci, Lucas Sánchez, Agustín Mazzola, Iván Bella, Nicolás Valerio y Martín Michel. VILLA DÁLMINE (0): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Cristian González, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Ijiel Protti y Germán Lesman. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Gastón Martínez, Marcos Martinich, Federico Recalde, Renzo Spinaci, David Gallardo y Martín Comachi. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 12m Bella x Bogado (S); 24m Comachi x Protti (VD); 31m Gallardo x Cuevas (VD); y 35m Michel x Rancez (S); AMONESTADO: Ballini (VD). CANCHA: Estadio Municipal de Tandil. ÁRBITRO: Jorge Broggi.

MOLINA NO PUDO CLARIFICAR LOS AVANCES DEL VIOLETA.





LESMAN DEBIÓ TRABAJAR MUCHO DE ESPALDAS ANTE LA DEFENSA DE SANTAMARINA.





LA ÚLTIMA FORMACIÓN TITULAR DE VILLA DALMINE EN ESTE CAMPEONATO, AYER EN TANDIL. SARMIENTO Y ARSENAL DEFINIRÁN EL ASCENSO DIRECTO EN UNA FINAL Terminaron igualados en el primer puesto. Se enfrentarán el domingo en cancha de Banfield. El perdedor irá contra Brown (A) en el Reducido. Por segundo año consecutivo, el campeón de la Primera B Nacional se definirá en partido desempate. Este sistema de "torneo corto" a una sola rueda que se ha implementado en las últimas dos temporadas no solo ha mostrado una enorme paridad en la lucha por clasificar al Reducido, sino también en la definición del ascenso directo. El año pasado, Aldosivi de Mar del Plata festejó en la final ante Almagro. Y en este 2019, Sarmiento de Junín y Arsenal de Sarandí se jugarán el boleto a la Superliga el domingo desde las 15.00 horas en cancha de Banfield. Así quedó establecido tras los resultados del domingo. El Verde no sufrió tanto: como local le ganó 3-1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Sin embargo, Arsenal recién alcanzó el 1-0 sobre Defensores de Belgrano a los 41 minutos del segundo tiempo y después, incluso, de haber fallado un penal. Por eso, el gol de Facundo Torrent desató el delirio del Arse en Núñez (descontrolado festejo del DT Sergio Rondina) y fue un golpe en el estadio Eva Perón de Junín. Por su parte, Nueva Chicago, que llegó a esta última fecha un punto por detrás de ambos, no pudo con Brown de Adrogué: terminó perdiendo 2-1 en un resultado que sepultó las posibilidades de Villa Dálmine y Ferro Carril Oeste de llegar al Reducido. Más doloroso fue ese resultado en las huestes Violetas cuando, el domingo por la noche, Almagro le ganó 4-2 como visitante a Mitre de Santiago del Estero, que también se quedó afuera del octogonal por el segundo ascenso. Así, las llaves ya confirmadas del Reducido son: Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia, Almagro vs Gimnasia de Mendoza y Platense vs Central Córdoba (SdE). En tanto, Brown (A) espera por el perdedor de Sarmiento y Arsenal. Todos los resultados de esta 25ª fecha fueron: Independiente Rivadavia 1-1 Atlético Rafaela, Chacarita 0-0 Central Córdoba (SdE), Quilmes 3-1 Olimpo, Deportivo Morón 3-0 Los Andes, Gimnasia (J) 0-0 Agropecuario, Instituto 1-1 Gimnasia (M), Brown (A) 2-1 Nueva Chicago, Sarmiento 3-1 Guillermo Brown, Defensores de Belgrano 0-1 Arsenal y Mitre (SdE) 2-4 Almagro. Libre quedó Ferro.

Villa Dálmine se despidió del campeonato con un empate en Tandil

