La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/abr/2019 Denuncias de falsos accidentes hacen movilizar a la Policía y al SAME







Fue este viernes. Los llamados apuntaron a un siniestro en Pueyrredón y General Savio. Al menos dos falsas de denuncias de accidentes de tránsito se registraron este viernes, lo que dio motivo al despliegue de unidades policiales y de SAME. Según trascendió, las falsas denuncias apuntaban a un siniestro sucedido en la intercepción de Pueyrredón y General Savio, barrio Villanueva. Por el hecho se movilizaron el móvil de zona 7 del Comando Patrulla y una ambulancia con personal médico del SAME.

Los falsos llamados hicieron movilizar al SAME y a la Policía.

#Dato falsa alarma. Dos llamadas maliciosas por presunto accidente en Pueyrredón y General Savio. Desde la Central 911 dieron aviso y se desplazó el móvil de CP?? zona 7 y ambulancia ?? SAME, no encontraron accidente, volvieron a llamar y no había nadie. (Broma de mal gusto)?? pic.twitter.com/nzkJjW8ZXz — Daniel Trila (@dantrila) 19 de abril de 2019

Denuncias de falsos accidentes hacen movilizar a la Policía y al SAME

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: