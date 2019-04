La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/abr/2019 Cae con su moto mientras ingresaba a la Panamericana







Fue en la bajada del puente a la altura del barrio San Felipe. Intervino el SAME. Personal médico del SAME debió atender a un motociclista que cayó al pavimento mientras bajaba del puente San Felipe hacia la Panamericana. El hecho sucedió el sábado alrededor de las 23:30. Un grupo de 5 motos habían tomado el acceso del puente a la Panamericana mano a provincia, cuando una de ellas se desestabilizó al pasar por encima de un bache. El conductor de la Yamaha R3 de 321cc recibió múltiples golpes y debió ser asistido por una ambulancia. Del operativo de emergencia también participó el móvil de zona 4 del Comando Patrulla.

Esta fue la moto que se desestabilizó tras agarrar una rotura en el pavimento.

#Dato caída con la moto. Anoche a las 23,30hs, 5 motos de alta cilindrada circulaban por el puente de San Felipe bajada de Ruta 6 hacia #Panamericana sentido a capital, una joven a bordo de una Yamaha R3 de 321cc cayó al perder el control por una rotura de pavimento, CP??4, SAME pic.twitter.com/GwcOzYnhdC — Daniel Trila (@dantrila) 21 de abril de 2019

