Le pegan un botellazo y lo mandan a terapia intensiva

Fue el jueves por la noche, en el barrio Las Praderas. Vecinos fueron a manifestarse a la UFI 2 y a la puerta de la Municipalidad. Señalaron que habría una mafia que se quiere quedar con las casas del barrio. Hace exactamente un mes, una compleja trama de sucesos policiales comenzaron a tomar estado público cuando Roberto Hassell, vecino de Las Praderas, se subió a un puente de Acceso Norte para reclamar seguridad luego de que unos desconocidos le habían prendido fuego su vehículo esa misma madrugada. En paralelo, ese mismo día, un nutrido grupo de vecinos del barrio ingresaron al Palacio Municipal interrumpiendo una sesión para reclamar por seguridad. En esa oportunidad, finalmente, fueron recibidos por el Fiscal General suplente, José Luis Castaño; los titulares de la UFI 2, Matías Ferreirós y Ana Laura Brizuela; funcionarios del Ejecutivo y representantes de cada bloque. En esa ocasión, se comentó que el hermano de Hassell, Javier, en febrero había recibido dos balazos por parte del mismo grupo que había incendiado el vehículo, como parte de una disputa por el desalojo por la fuerza de un abuelo que moraba en una vivienda del barrio, aduciendo que alguien había comprado el terreno. Desde entonces, no hubo mayores noticias sobre el episodio hasta ayer por la mañana cuando un grupo de vecinos del barrio volvieron a manifestarse, primero pidiendo ser recibidos en la UFI 2, y luego se llegaron hasta el Palacio Municipal donde fueron escuchados por los ediles allí presentes y luego realizaron declaraciones a la prensa local. Concretamente, pedía por mayor seguridad en el barrio, sindicando que luego de que este jueves por la noche intentaron robarle en su domicilio y dio aviso a la policía, Víctor Bargas entabló una pelea en la que recibió un botellazo en la frente y le quedó la base de vidrio literalmente clavada a un costado de su frente por lo que debió ser hospitalizado de urgencia y desde entonces se encuentra en Terapia Intensiva del Hospital San José. En la misma riña, su hermano, Emanuel, recibió una esquirla del botellazo pero luego de recibir las curaciones fue dado de alta. Según explicaron los vecinos, fruto de este nuevo episodio, habrían sido detenidos 3 hombres de quienes no precisaron la edad, quienes ingresaron a la Comisaría el viernes por la noche y fueron liberados en la madrugada del sábado por orden de la UFI 2. "Si a partir de ahora nos pasa algo, es culpa del Intendente. Queremos seguridad. Queremos dormir tranquilos. Queremos paz. No podemos dormir. Tenemos que llevar a nuestros hijos a la mañana temprano y tenemos que ir con un cuchillo o con algo para defendernos. No tenemos paz. Aparte de robar, sacan a la gente y le usurpan la casa. Las venden, y hay un comprador. Y la gente la termina vendiendo por dos pesos y se va porque tiene hijos y tiene miedo de que el día de mañana vengan y le peguen un tiro a un chico o a uno mismo. Todos los vecinos saben quién es el comprador", señaló Elvira Aldana y agregó: "Todos los vecinos coincidimos en que hemos venido a la Municipalidad, hemos hablado. Hemos ido a la Comisaría y pedimos seguridad… pedimos seguridad por las redes también. ¿Me van a decir que él no sabe? Todo esto es responsabilidad del Intendente. Nunca da la cara, se ve que algo tiene que esconder. La gente tiene miedo. Está viviendo día a día con miedo. Que se haga cargo de la gente de Las Praderas. Las Praderas existe". Por su parte, Carlos Boido comentó: "Las Praderas es muy lindo. Pese a las falencias que tiene, porque no hay ni siquiera una Farmacia, era muy agradable vivir ahí. Había una confianza entre los vecinos que ahora se derrumbó por un grupo de gente que, seguramente es muy pequeño. Yo hace que llegué al barrio unos 3 años. Desde mitad del año pasado el barrio ya no es lo que era". "Hay que solucionar el problema de fondo. No puede ser que la gente no pueda dormir a la noche porque 5 muchachos tienen en vilo a un barrio. Me parece que es hora que la Justicia y la policía se ponga los pantalones largos y se pongan a solucionar este problema que es grave. Hay una persona en terapia intensiva. Y desde el Concejo Deliberante los vamos a acompañar en todo lo que haga falta para darle una respuesta a los vecinos. Días atrás se dijo que era un problema entre bandas y de toma de tierras. Pero acá vemos que son personas que están robando a los mismos vecinos. La Justicia sabe quiénes son, pero no hace nada. Los mismos familiares de la persona que hirieron fueron a hacer la denuncia. Resulta que estuvieron presos los tres responsables y los largaron después de 7 horas. Al tener los nombres, quiero creer que desde la Fiscalía ya deben estar en movimiento para ir a presarlos nuevamente, porque hay una persona que está peleando por su vida en el Hospital y no puede ser que estos vecinos vuelvan a su barrio y no puedan descansar porque están viendo cómo se defienden para que no les entren a sus casas", dijo por su parte el concejal Carlos Gómez, de la UV Más Campana.

“La gente tiene miedo. Está viviendo día a día con miedo" dijo Aldana, que señaló que los vecinos salen armados para acompañar a sus hijos a la escuela.





“Desde mitad del año pasado el barrio ya no es lo que era", señaló Carlos Boido.



Le pegan un botellazo y lo mandan a terapia intensiva

