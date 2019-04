"Es una gran mentira la posibilidad que el Ceamse llegue a Campana"

Así lo aseveraron los concejales de Cambiemos respondiendo a las "falsas acusaciones" del edil perteneciente al bloque UV Calixto Dellepiane y haciendo referencia al proyecto que prorrogará la emergencia sanitaria. "Las declaraciones de Cantlon sobre la creación del Ceamse son totalmente irrazonables e irresponsables", aseveraron los ediles de Cambiemos, Carlos Cazador, Diego Lis, Luis Gómez, Romina Buzzini, Marina Casaretto, Christian Amaya, Miriam Cazenave y Norma Ibarra respondiendo a las "falsas acusaciones" del concejal. Con estas declaraciones, los legisladores hicieron referencia al proyecto que solamente prorroga el plazo de la emergencia sanitaria y ambiental para la continuidad de los servicios de recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza de calzadas, recolección de montones y transporte hasta el predio de disposición final de todo lo producido. "El concejal Cantlon está tergiversando la información para confundir a los vecinos con sus mentiras ya que este proyecto no habilita la creación del Ceamse en la ciudad, solo trata la emergencia sanitaria que permite que los residuos urbanos no queden en las veredas de los domicilios y sean depositadas en un predio avalado por OPDS", sostuvieron los ediles. Además, agregaron que "anunciar o publicitar el Ceamse es una barbaridad impulsada por un concejal que no se instruye ni lee los proyectos que permitirán mejorar la calidad de vida de los vecinos". Siguiendo con esta línea, manifestaron que tal como lo indica la ordenanza Nº 4544 que fue firmada en 2006 por los Concejos Deliberantes de Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz sería imposible instalación de un Ceamse en la ciudad, ya que la misma prohíbe la instalación de cualquier centro de disposición final en los tres distritos. Y concluyeron: "Que un futuro candidato tome los temas con tanta liviandad es totalmente preocupante para el destino de la ciudad".

Los concejales de Cambiemos repudiaron la actitud irresponsable e irrazonable de un edil opositor.



"Es una gran mentira la posibilidad que el Ceamse llegue a Campana"

