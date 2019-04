La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/abr/2019 23 de Abril de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LA LUZ QUE NO PRENDE "Hace un mes estamos sin luz en la calle Chiclana al 2100. Ya hicimos reclamo al CEMAV y no hubo solución. La luminaria está pero no enciende", escribe Daniel. MEJOR PREVENIR QUE CURAR "Caños pluviales tapados en Avenida Hipólito Yrigoyen altura Av. Mitre, frente al complejo Yrigoyen. Los caños que pasan por debajo de la vía están tapados con ramas, pasto y botellas. El paso pluvial bajo la avenida también, esto provoca que se inunde la avenida", escribe Daiana. ASI NO MUCHACHOS... "El jueves pasado unos lindos ciudadanos tiraron basura en la calle Las Heras y Burgos (barrio Los Nogales). Más de cinco bolsas tiraron", muestra Caterina.



