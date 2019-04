La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/abr/2019 Efemérides del día de la fecha: 23 de Abril











DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR Proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, esta fecha fue elegida para conmemorar el fallecimiento en 1616 de 3 escritores importantes de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. A través de esta fecha, se busca homenajear a los libros y sus autores, promoviendo la lectura para que llegue a un mayor número de personas, especialmente a los jóvenes, y apoyando la creatividad con el resguardo de la protección intelectual.



DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR JUAN GELMAN RECIBE EL PREMIO MIGUEL DE CERVANTES Corría el turbulento año 1930 cuando José Gelman y Paulina Burichson, inmigrantes ucranianos, tendrían un 3 de mayo a su tercer hijo en territorio argentino. Juan, perdidamente enamorado de una vecina, comenzaría a escribir poemas a los 9 años: "al principio le mandaba versos de un argentino del siglo XIX, Almafuerte, pero no me hizo caso. Así que decidí probar yo mismo. Tampoco me hizo caso. Ella siguió su camino y yo me quedé con la poesía." Sin embargo, esta no sería su única profesión, en los años 60, se desempeñó como periodista ejerciendo el cargo de jefe de redacción en Panorama y diarios Noticias y secretario y director del suplemento cultural en La Opinión y la revista Crisis. Cuando los militares realizaron el golpe de estado en 1976, enviado por Montoneros, se encontraba en Roma haciendo relaciones públicas y denuncias internacionales sobre la violación de los derechos humanos en el país. En este período de su vida tuvo que vivir exiliado en Paris, Madrid, Nueva York hasta establecerse finalmente en México. La dictadura asesinaría a su hijo Marcelo y su nuera pero le dejaría una nieta que encontraría en el año 2000. Sin embargo, nunca olvidaría este período de su vida que recordaría en su discurso al recibir el Premio Miguel de Cervantes: "Y yo moría muchas veces y más con cada noticia de un amigo o compañero asesinado o desaparecido que agrandaba la pérdida de lo amado. La dictadura militar argentina desapareció a 30.000 personas y cabe señalar que la palabra "desaparecido" es una sola, pero encierra cuatro conceptos: el secuestro de ciudadanas y ciudadanos inermes, su tortura, su asesinato y la desaparición de sus restos en el fuego, en el mar o en suelo ignoto. El Quijote me abría entonces manantiales de consuelo".

JUAN GELMAN RECIBE EL PREMIO MIGUEL DE CERVANTES SE SUBE EL PRIMER VIDEO A YOUTUBE Titulado "Me at the zoo", en español, "yo en el zoológico" fue subido hace 13 años por uno de los creadores de Youtube, Jawed Karim. El mismo no llega a los 20 segundos y se lo puede ver a Karim hablando delante de los elefantes siendo el único video de su canal. Es impresionante pensar como evolucionó la plataforma desde sus comienzos hasta la llegar a la actualidad donde cuenta con más de mil millones de usuarios de 91 países que hablan 80 idiomas y reproducen a diario mil millones de horas de contenido.

