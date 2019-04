La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/abr/2019 Sin acuerdo, comienza a tensarse la paritaria municipal







Ayer el Municipio se mantuvo firme en su última propuesta, que combina aumento escalonados del básico y montos no remunerativos en cuotas. En tanto, el Sindicato volvió a exigir cláusula gatillo y advirtió que la discusión se está volviendo "larga y tediosa". El Sindicato Municipal de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) advirtió que la negociación salarial con el Gobierno local se está volviendo "larga y tediosa", luego que abril, segundo mes del año paritario, esté por concluir sin un acuerdo semestral sellado. Sin embargo, por ahora no está considerando la realización de medidas de fuerza. Ayer lunes, los equipos paritarios del gremio -liderado por Martín Di Pietro, secretario adjunto- y de la gestión Abella -a cuya cabeza se encontraba Julio Olivastri, secretario de Hacienda- se reunieron otra vez para darle continuidad a la negociación paritaria. El Municipio mantuvo su última oferta que combina aumento escalonados del básico y montos no remunerativos en cuotas, mientras que el gremio solicitó cláusula gatillo. La propuesta del Gobierno consiste en subas del 4 por ciento en abril, 3 por ciento en junio y otro 3 por ciento en agosto, más complementos anuales no remunerativos a pagarse en los meses de abril, julio y septiembre y de acuerdo a la vigente pirámide salarial de la plantilla de empleados. Así, recibirán cuotas de $4.000 quienes ganen entre $15.000 y $20.000; cuotas de $3.500 quienes ganen entre $20.001 y $25.000; cuotas de $3.000 para los que perciban entre 25.001 y $30.000; y tres cuotas de $2.500 para los que ganen hasta $35.000. Los montos totales redondearán $12.000, $10.500, $9.000 y $7500 respectivamente. El beneficio para empleados que ganen por encima de los $35.000 será determinado caso por caso por el intendente. El Sindicato Municipal, que hasta la reunión pasada se plantaba con un 27 por ciento de aumento para marzo-agosto, esta vez regresó a su solicitud original: la cláusula gatillo. El objetivo, remarcaron este lunes en contacto con La Auténtica Defensa, es "no perder contra la inflación". Además, dejaron en claro que su pretensión es que cualquier recomposición salarial acordada impacte retroactivamente en los salarios de marzo. El Ejecutivo, por su parte, ofrece su paquete de mejores a partir de abril. "La discusión se está volviendo larga y tediosa", expresaron desde el gremio. En tanto, y ante la posibilidad que el intendente Abella decida elevar los sueldos de los empleados de manera unilateral y por decreto, desde el Sindicato se encargaron de plasmar en el acta de ayer que cualquier cifra implementada se tendrá en cuenta en la negociación, pero que de ninguna manera la cerrará.

