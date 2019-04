La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/abr/2019 Rap: cómo son las "batallas" que han ganado las plazas de la ciudad







La Auténtica Defensa presenció ayer la competición "Zona de batallas" que se llevó a cabo en la Plaza Italia. "Creo que en Campana se está viviendo el mejor momento (del rap)", afirmó un joven. Los fines de semana las principales plazas de Campana se convierten en campos de batallas. Las armas: rimas precisas y lenguas afiladas. Los contrincantes: adolescentes que han hecho del rap un fenómeno cada vez más diseminado y un estilo musical que gana lugar en la banda sonora que se aprecia al caminar la ciudad. Es que para la mayoría de los vecinos que frecuentan la plaza Eduardo Costa, la plaza Italia o incluso la nueva estación de tren, ha sido imposible restarles atención a esas colmenas de jóvenes qué, sábados o domingos, se amuchan a entonar canciones de letras atropelladas y ritmos monótonos, pero creativas a tal punto que son escritas con la misma saliva que llevan en ese momento en la boca. "Es improvisación pura", le dice un adolescente rubio, de ojos claros y campera rompeviento a La Auténtica Defensa. Alrededor, un grupo de raperos calientan gargantas y ponen a funcionar la fábrica de rimas en sus cerebros. En pocos minutos comenzará una nueva edición de "Zona de batallas", una de las tantas competiciones autogestionadas por los raperos locales, que este sábado ha reunido a unos 15 participantes y casi el doble de espectadores. Una cifra módica: la principal "compe" de la ciudad, Hambre de Rimas, que se hace sábado por medio en la plaza principal, suele reunir decenas de raperos e incluso acoge a letristas extranjeros de Escobar, Garín o San Pedro. En "Zona de batallas", los aspirantes al título en disputa -una especie de "campeón del día"- contribuyen con su entrada al monto total del premio. Un jurado de tres raperos se encarga de definir a los ganadores de cada "batalla". Guadalupe, una chica encofrada de pantalón y campera negros que ayer oficiaba de organizadora, explica a LAD que se evalúa la rima y la calidad de la letra. Respecto a este último aspecto, subraya que importa no solo su contenido -palabras, sentido- sino también cómo sirve de réplica a la estrofa que el contrincante acaba de blandir. A la hora de improvisar, todo vale. Acá el músico no le canta a una chica que le dejó las cenizas y se llevó el cenicero; le espeta su canción al que tiene enfrente, que a su vez parece medirlo mientras maquina la sucesión de palabras que buscarán darle forma a su rítmica contra-estocada. Cuando el ataque da en el blanco, se escucha un alarido por parte de los otros raperos y del público, que sirve de aprobación por la aguda puntería y de incentivo al herido rapero para que saque de su repertorio una estrofa superadora. Lo increíble radica en que, sin importar la ofensa que se le diga al rival, la disputa termina con la payada final. Ayer un rapero le dijo a otro que era "un gordo con tetas". Más tarde, uno acusó a su contrincante de tener el pelo pintado "como la yuta". Con un saludo y una sincera felicitación al ganador, estas apreciaciones quedan saldadas. De hecho, el chico rubio de los ojos claros le afirmó a LAD que "nunca" vio pelearse a nadie en las batallas. Además, la comunidad rapera no lo perdonarían, opinó. Como en toda competencia, hay quienes se destacan y se vuelven atracciones a disfrutar. Este sábado Gino, uno de los mejores y más experimentados raperos de la ciudad, ganó de nuevo. No habrá desenfundado letras de alto vuelo, pero sí una asombrosa flexibilidad para adaptarlas al hombre y sus circunstancias, no importa qué tan pequeño sea. A veces, claro, hay que transpirar, y ayer a Gino le tocó hacerlo con USP, un chico de no más de 12 años y con solo uno de trayectoria en las "compes". "No vine a competir, te viene a educar, sabés cómo es, tenés que saber rimar", le dijo al chico, más de medio metro más bajo que él y todavía con cara de nene, quien perdió tras dos alargues ante la indefinición del jurado. "Creo que en Campana se está viviendo el mejor momento (del rap)", confía Agustín, un rapero algo pasado de kilos que evocaría en más de un fanático la imagen de un personaje secundario de Game of Thrones. Tal vez alguien ya se lo dijo en una batalla. Pero se jura que ha sido una comparación tan improvisada como las letras del rap.

La suerte de cada “batalla" son definidas por un jurado de tres integrantes. Si no se ponen de acuerdo, la confrontación musical sigue hasta que hay un ganador.





Dos raperos se enfrentan mientras un tercero, con las manos en la boca y nariz, musicaliza en vivo.





UPS y Gino se preparan para disputar una de las semifinales.



