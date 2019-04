La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/abr/2019 Motocross:

El joven piloto zarateño se refirió a su buen inicio de temporada y a la próxima competencia que se realizará en su ciudad. Además, revela sus obligaciones con el estudio para poder correr y cómo sobrelleva contar con un apellido conocido en el ambiente. En Zárate, en la calle Moreno al 1200, está radicado Valentino Lacognata, el joven piloto de motocross que arrancó la temporada con la vara alta. Y allí en su casa, luego de su entrenamiento en el gimnasio, nos recibe para charlar sobre su presente, con el café de su madre Lorena de por medio y recostado sobre su silla, siempre con una sonrisa y demostrando mucha vitalidad en cada actitud. -Se arrancó muy bien la temporada. -Sí, es verdad, mejor de lo que pensaba con mi viejo. Pero esto es así: uno se prepara para ser competitivo y el tema después es que el resto de tus rivales te deje, jejeje -Fue bueno lo de la Costa Atlántica. -Y si tomo como parámetro que yo venía de no estar permanentemente corriendo, es positivo. Fijate que el año pasado no hice todo como se debía y eso, en un punto, es dar cierta ventaja. -¿Y qué pasó que no pudiste hacer lo que se pretendía? -Estoy estudiando y no venía muy bien con las materias. Entonces mamá le puso un límite a la cosa y me cortó todo lo que pretendía hacer, lo que me relegó bastante. -¿Y cómo siguió el tema? -Estudié, me puse las pilas y aceleré mi vuelta a la moto. Logré que me dejaran correr, que es lo que más deseo. -¿Y con papá cómo es este tema de estudiar? -Papá también estaba de acuerdo con mi vieja, pero mucho no se metía, aunque hubo algo que me cambió la cabeza cuando allá por noviembre me sentó y me dijo: "Vos querés correr el Le Touquet del Verano. Yo te banco a muerte, ya tengo la moto para vos, pero pasá de año en la escuela. Levantá esas materias y vamos a correrlo". Te imaginas el impulso que me dio, así que, como nunca, hice bien los deberes. -Tener el apellido Lacognata en el motocross, ¿te abre puertas o te imprime una mayor responsabilidad? -Las dos cosas. Mi viejo es muy conocido, eso está claro y lo veo en cada lugar que vamos a correr, pero también te observan como andas por ser el hijo de y eso ocurre siempre -¿Entonces corrés condicionado? -No, no, para nada. Cuando se levanta el partidor, soy yo y no me acuerdo de nada, solo de lo que estoy haciendo en ese momento. -¿Se puede pensar en una carrera de motocross? -Me resulta difícil. Creo que vos podes pensarla antes de arrancar y decir cómo lo tendría que hacer, pero en carrera, al menos, yo no puedo. Quizás me esté faltando experiencia y por eso me pasa eso. Aún no lo tengo muy claro. -Supongo que con papá están permanentemente hablando del tema. ¿Te da consejos? ¿Los aceptas? -Claro que lo escucho, siempre va un paso adelante. Y después intento aplicar lo que me dice y si sale bien, bárbaro. Si no, vamos para atrás, jejeje. -¿Y cómo fue correr con tu papá como pasó el otro día en Navarro? -Si bien corrimos en distintas categorías, es lindo porque estamos todos juntos en el box y la pasamos bien. Cada uno cuenta lo suyo y está bueno de verdad. -Venís de dos buenas actuaciones. -En la Costa Atlántica, con tantas motos y un piso de arena que no es habitual para nosotros, llegar quinto fue muy bueno. Y ahora en Navarro pudimos ganar y estamos punteros en el campeonato. -Aparecen chicos nuevos en esta disciplina. -Sí, seguro. Siempre te encontrás con rivales nuevos. Acá en nuestra zona tenés a los hermanos Garrido, que son cosa seria. Tienen un futuro impresionante y si bien no son nuevos, los quiero nombrar porque además de ser mis amigos, ganan casi siempre, jajaja. -Este fin de semana viene el circuito de Zárate. ¿Te presiona correr con tu gente o te motiva? -La verdad que ninguna de las dos. Es una carrera más y uno se mete en ella y va para buscar un buen resultado. -Pero corrés con ventajas. Es como correr en el patio de casa. Allí debutaste hace muchos años. -Vos te acordás porque me hiciste la primera nota y además era la primera vez que hablaba para un medio. Pero contestando la pregunta, uno conoce un poco más el circuito, pero los rivales también, porque todos vienen a probar así que hay que correrla. Después hablamos. -¿Cuánto creciste como piloto desde aquel debut a este presente? -Mucho. Está claro que se mejoró bastante, pero como dice mi padre, que me tiene confianza, porque me ve firme arriba de la moto, siempre se está aprendiendo. -Entonces invitamos a la gente a que vaya al circuito. -Seguro, es muy lindo espectáculo. Además corre mi papá, jajaja. El nivel es bueno y vienen todos los mejores del motocross. Acá hay duelo de marcas, eso está bueno. Cae la tarde en Zárate, mamá Lorena, que escuchó atentamente la nota, sirve un segundo café y así va llegando a su final la entrevista con Valentino, quien deberá seguir estudiando para estar en carrera y continuar siendo ese protagonista que, sin saberlo, sigue el camino de su padre.

VALENTINO CON SU FAMILIA EN NAVARRO, EN DONDE GANÓ LA PRIMERA FECHA.



