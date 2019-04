Con su nuevo entrenador y varios regresos, la Primera Caballeros del CCCC recibirá a Club Italiano desde las 21.30 por la primera fecha de la máxima categoría de la Federación Metropolitana. Esta noche se pondrá en marcha la quinta participación del Club Ciudad de Campana en la División de Honor, la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Será desde las 21.30 horas, cuando la Primera Caballeros reciba la visita de Club Italiano por la primera fecha del campeonato. Este año habrá novedades en el plantel Tricolor. Al frente del equipo ya no estará Miguel Mudir, quien llevó al CCC a la División de Honor y dirigió las cuatro temporadas en dicha categoría, alcanzando semifinales en las últimas tres (el año pasado se quedó con el tercer puesto). Su reemplazante como entrenador es Hernán Carneri, ex jugador y cuya última experiencia como coach ha sido en La Matanza Deportes en la A2 de la Liga Nacional de Vóley. En cuanto a los principales nombres del plantel, respecto al año pasado solo continúan el líbero Michele Verasio (24 años) y el punta Mauricio Viller (31), quien ha disputado todas las temporadas del CCC en la División de Honor. Y retornan cuatro jugadores que fueron parte del ascenso del Tricolor a la máxima categoría de la FMV: el armador Juan Pablo Romero (34), el central Fabián Flores (28) y los puntas Franco Lergen (29) y Carlos Alanis (32). Así, la cara nueva en este equipo de Ciudad de Campana será la del opuesto Javier Vega, quien participó con San Martín de Formosa de la última Liga A2. La plantilla Tricolor se completará con jóvenes que han crecido en las divisiones formativas de la institución como Marco Ledesma (23), Lucas Castón (22), Juan Martínez (21), Ian Barranco (18), Ramsés Cascú (17), Juan Corsaro (17) y Giuliano Turcitu (16). Los demás partidos de esta primera fecha serán: Ciudad de Buenos Aires vs Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Municipalidad de Lomas de Zamora vs Boca Juniors, River Plate vs Estudiantes (LP), Tortuguitas vs San Lorenzo, Universidad Abierta Interamericana vs UNTREF y Vélez Sarsfield vs Ferro Carril Oeste. Los 14 equipos jugarán todos contra todos a una sola rueda y una vez culminado el fixture, los mejores ocho se clasificarán a los playoffs por el título, mientras que los restantes seis equipos jugarán todos contra todos, ida y vuelta, para definir qué equipos descienden a la Primera División.

EL RENOVADO PLANTEL TRICOLOR DARÁ HOY SU PRIMER PASO.



Voley:

Ciudad de Campana debuta esta noche en la División de Honor 2019

