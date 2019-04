Se desarrolló en las instalaciones del predio Héctor Fillopski del Club Villa Dálmine. Se disputaron 25 partidos de diferentes categorías y participaron más de 300 chicos de entre 5 y 14 años.

La Liga Campanense de Fútbol sigue avanzando camino a relanzar los campeonatos de fútbol infantil dentro de su estructura, los cuales comenzarían en este 2019 a finales de mayo. En ese sentido, la Subcomisión de Fútbol Infantil de la Liga y el Departamento de Fútbol Amateur del Club Villa Dálmine organizaron el pasado sábado una jornada amistosa preparativa que volvió a contar con amplia respuesta de los clubes, los chicos y sus familias.

Fue en las instalaciones del predio Héctor Fillopski de la institución Violeta (ubicado sobre Ruta 6), donde se disputaron 25 partidos de diferentes categorías en cuatro canchas distintas con la participación de más de 300 chicos.

Ello fue posible gracias a la asistencia de 15 clubes de la ciudad y a la invitación especial que se les realizó a las escuelas que funcionan en la Casa Día Padre Aníbal Di Francia y en el barrio Santa Florentina (municipal).

"Fue un éxito total", comentó Cristian Tejera, coordinador de la Subcomisión de Fútbol Infantil de la Liga. "La idea es seguir acoplando a los equipos a este sistema. Vemos mucho entusiasmo de los diferentes clubes en cuanto al fútbol infantil después de lo que se fue armando el segundo semestre del año pasado. Y esta jornada fue una muestra más de ello. Nosotros quedamos muy conformes y también la gente de Villa Dálmine, que esta vez dispuso sus instalaciones", agregó Tejera.

En la categoría 2005/06 se enfrentaron: Albizola FC vs Atlético Las Praderas, Mega Juniors vs Deportivo Río Luján, Leones Azules vs Atlético Las Campanas, La Josefa vs Lechuga FC, Defensores de La Esperanza vs Casa de Día Padre Aníbal y Las Palmas vs Villa Dálmine.

En tanto, por la categoría 2007/08 se midieron: Leones Azules vs Mega Juniors, Atlético Las Praderas vs La Josefa, Deportivo Río Luján vs Casa de Día Padre Aníbal y Villa Dálmine vs Defensores de La Esperanza.

Por la categoría 2009/10 jugaron: La Josefa vs Deportivo Río Luján "B", Mega Juniors vs Atlético Las Praderas, Deportivo Río Luján "A" vs Albizola FC, Leones Azules vs Deportivo San Felipe y Villa Dálmine vs Santa Florentina.

Mientras que por la 2011/12 se enfrentaron: Mega Juniors vs Atlético Las Campanas, Deportivo San Felipe vs La Josefa, Villa Dálmine vs Santa Florentina y Deportivo Río Luján vs Villa Dálmine "B".

Y la más pequeña de las categoría fue la 2013, que tuvo encuentros entre Río Luján vs Villa Dálmine, Mega Juniors vs Deportivo San Felipe y La Josefa vs Defensores de La Esperanza.

La idea de la Subcomisión de Fútbol Infantil de la Liga Campanense es repetir una jornada similar dentro de dos fines de semanas en el predio de Lechuga, en un evento que se aprovecharía para realizar también los trámites administrativos de fichaje de cara al campeonato que iniciaría a fines de mayo.