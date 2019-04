La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/abr/2019 Sarmiento y Arsenal definirán el ascenso directo en una final











Terminaron igualados en el primer puesto. Se enfrentarán el domingo en cancha de Banfield. El perdedor irá contra Brown (A) en el Reducido. Por segundo año consecutivo, el campeón de la Primera B Nacional se definirá en partido desempate. Este sistema de "torneo corto" a una sola rueda que se ha implementado en las últimas dos temporadas no solo ha mostrado una enorme paridad en la lucha por clasificar al Reducido, sino también en la definición del ascenso directo. El año pasado, Aldosivi de Mar del Plata festejó en la final ante Almagro. Y en este 2019, Sarmiento de Junín y Arsenal de Sarandí se jugarán el boleto a la Superliga el domingo desde las 15.00 horas en cancha de Banfield. Así quedó establecido tras los resultados del domingo. El Verde no sufrió tanto: como local le ganó 3-1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Sin embargo, Arsenal recién alcanzó el 1-0 sobre Defensores de Belgrano a los 41 minutos del segundo tiempo y después, incluso, de haber fallado un penal. Por eso, el gol de Facundo Torrent desató el delirio del Arse en Núñez (descontrolado festejo del DT Sergio Rondina) y fue un golpe en el estadio Eva Perón de Junín. Por su parte, Nueva Chicago, que llegó a esta última fecha un punto por detrás de ambos, no pudo con Brown de Adrogué: terminó perdiendo 2-1 en un resultado que sepultó las posibilidades de Villa Dálmine y Ferro Carril Oeste de llegar al Reducido. Más doloroso fue ese resultado en las huestes Violetas cuando, el domingo por la noche, Almagro le ganó 4-2 como visitante a Mitre de Santiago del Estero, que también se quedó afuera del octogonal por el segundo ascenso. Así, las llaves ya confirmadas del Reducido son: Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia, Almagro vs Gimnasia de Mendoza y Platense vs Central Córdoba (SdE). En tanto, Brown (A) espera por el perdedor de Sarmiento y Arsenal. Todos los resultados de esta 25ª fecha fueron: Independiente Rivadavia 1-1 Atlético Rafaela, Chacarita 0-0 Central Córdoba (SdE), Quilmes 3-1 Olimpo, Deportivo Morón 3-0 Los Andes, Gimnasia (J) 0-0 Agropecuario, Instituto 1-1 Gimnasia (M), Brown (A) 2-1 Nueva Chicago, Sarmiento 3-1 Guillermo Brown, Defensores de Belgrano 0-1 Arsenal y Mitre (SdE) 2-4 Almagro. Libre quedó Ferro.



