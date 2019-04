La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/abr/2019 Cuidarnos es cuidarlos







En el mes del animal, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires concientiza sobre la importancia de cuidar las especies animales con quienes convivimos y compartimos la vida. En el proceso de cuidar la salud animal, el veterinario desempeña un papel imprescindible para garantizar el bienestar y la protección de los animales, la salud pública y el medioambiente. En este sentido, es una voz autorizada para reclamar mejoras legislativas que garanticen la óptima salud de animales y seres humanos. Sin ir más lejos, en las comisiones de Legislación General y Legislación Penal de la honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de marzo se llevó a cabo una reunión informativa para debatir los catorce proyectos contra el maltrato animal, destinados a reformar la Ley 14.346. En este contexto, el MV. Osvaldo Rinaldi, presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, expresó "venimos a fundamentar las cuestiones técnicas del ejercicio de la medicina veterinaria, no vamos a cuestionar ningún otro tipo de presentación" y agregó "el tema educación es fundamental, sobre todo en la escuela primaria. Estamos cambiando un paradigma social". En este sentido, las Instituciones Veterinarias están trabajando con el objetivo de aunar criterios frente a los proyectos y así, insertar al médico veterinario como un protagonista ineludible a interactuar con todas las disciplinas que intervienen. Asimismo, señaló que en la actualidad están trabajando más que nunca, bajo la propuesta de Una Sola Salud, que significa salud humana y salud animal en relación con el medio ambiente y las enfermedades zoonóticas; "los profesionales veterinarios estamos facultados y somos los responsables de cuidar la salud animal para preservar la salud humana", hecho a tener en cuenta en la futura legislación, ya que existen propuestas que pueden interferir directamente el accionar del médico veterinario. "Estamos hablando de salud pública, donde toda la sociedad es responsable", resumió Rinaldi. Desde el Colegio de Veterinarios Bonaerense celebran que se esté considerando el maltrato animal, enmarcado dentro de una problemática que como profesión se está visualizando: "No es un problema de los veterinarios y de un determinado tipo de organizaciones, sino que es una discusión de la sociedad en su conjunto", e insto a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a hacer cumplir las normativas vigentes. MÁS QUE MASCOTAS, ANIMALES En este planeta convivimos e interactuamos con los animales, lo que implica reconocer que son seres vivos como los humanos y no simplemente "mascotas". Desde esta perspectiva, deben reconocerse sus particularidades y sus necesidades. Solo así es posible brindarles respeto responsablemente. Esto incluye a todos los animales. Una comunidad socialmente organizada cuida de su fauna, la respeta y es consciente de que, de esta forma, se cuida a sí misma. Cuando hablamos de los animales que comparten nuestra vida, hablamos de Tenencia Responsable, como el conjunto de obligaciones que adquiere una persona o familia al decidir convivir con un animal, para alcanzar el bienestar de los animales, las personas y el entorno. Los principales aspectos contemplan los cuidados vinculados a la salud integral, de acuerdo a las necesidades físicas y psicológicas conductuales. Compartir nuestros días con animales es una decisión que no debe tomarse a la ligera. Promover la Convivencia Responsable, nos hace crecer como sociedad. Cuidar la salud y el bienestar de los animales que nos acompañan día a día es cuidarnos a nosotros mismos y a toda la comunidad. COMPROMETIDO CON UNA SOLA SALUD



