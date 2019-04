Podría perder la conducción de su gremio, el SUPA Bajo Paraná, donde tiene mandato hasta el 2021. "Me enteré igual que ustedes, por los medios. Pero aun no fuimos notificados", señaló el gremialista portuario. En el día de ayer circuló una versión periodística indicando que el Ministerio de Trabajo de la Nación señalaba una "anomalía" en las elecciones del SUPA Bajo Paraná, por la cual el gremio liderado por Héctor "Piru" Rojas sería intervenido. Consultado al respecto, Rojas; quien tiene mandato hasta el 2021, comentó: "Me enteré igual que ustedes, por los medios. Pero aun no fuimos notificados oficialmente y, mientras así sea, vamos a seguir ejerciendo nuestras actividades como corresponde, tanto dentro del SUPA, como en la FEMPINRA. Estamos trabajando con los abogados del gremio para contrarrestar esto. No sabemos de dónde viene". Así las cosas, en el Boletín Oficial fechado ayer, se señala que Luis Enrique Green fue designado como Delegado Normalizador del gremio y que tendrá "facultades administrativas y ejecutivas de los órganos de conducción de la entidad". Entre sus obligaciones se encuentran la de presentar "un informe detallado del estado económico financiero" del SUPA Bajo Paraná en el término de 45 días contados a partir de la notificación de la resolución; además de llamar a nuevas elecciones dentro de los 150 días.

“Estamos trabajando con los abogados del gremio para contrarrestar esto, porque no sabemos de dónde viene", señaló Rojas a La Auténtica Defensa.



Van contra "Piru" Rojas

