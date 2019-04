La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/abr/2019 Dos accidentes en el casco céntrico de la ciudad







En ambos hubo motos involucradas. Una impactó contra una Toyota Hilux en Bertolini y Varela; la otra protagonizó un accidente con un Chevrolet Corsa. En el día de ayer se registraron dos accidentes que dejaron como saldo tres heridos. El primero de ellos ocurrió en la intersección de avenida Ameghino y Moreno entre un Chevrolet Corsa y una Motomel 110. El impacto el produjo serios daños a la motocicleta y dejó a su único ocupante, un hombre de 58 años, con varios golpes. Fue trasladado al Hospital Municipal San José. En tanto, en el cruce entre avenida Varela y Bertolini, colisionaron una Toyota Hilux y una Gilera Smash 110. Los ocupantes de la moto, un mayor y un menor de edad de tan solo 9 años, fueron trasladados al Hospital. La camioneta sufrió algunos daños menores. De ambos operativos de participó Policía Bonaerense, personal médico del SAME e integrantes de distintos sectores del Municipio.

En todos los casos, los ocupantes de las motos fueron trasladados al Hospital Municipal San José.





El choque entre motos y vehículos de mayor porte es un hecho que se repite casi todos los días.

#Dato choque de moto Gilera Smash 110 y Toyota Hilux en Bertolini y Av. Varela. La camioneta sentido al centro, perdió el estribo. De la moto Mauro Vilche y un menor de 9 años que fue trasladado al hospital por la ambulancia 1 de SAME, CP zona 4, Defensa Civil, Tránsito pic.twitter.com/daOt3O1Y4d — Daniel Trila (@dantrila) 23 de abril de 2019 #Ahora choque en Ameghino y Moreno, una Motomel 110 y un Chevrolet Corsa respectivamente, el impacto razante rompió el paragolpe, daños severos a la moto. Motociclista de 58 años, con casco, se golpeó la cadera contra el cordón de la calle. CP Zona 1 y SAME , Higiene Urb pic.twitter.com/O3V8Ixavt6 — Daniel Trila (@dantrila) 23 de abril de 2019

Dos accidentes en el casco céntrico de la ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: