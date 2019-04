Juegan desde las 21.30 por la cuarta fecha del Torneo Oficial de la ABZC. En el partido que abre la cuarta fecha del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Club Ciudad de Campana recibirá esta noche la visita de Honor y Patria de Capilla del Señor. El encuentro, que se jugará desde las 21.30 horas, será la cuarta presentación del Tricolor, que ha vencido a Defensores Unidos e Independiente de Zárate y que cayó en el clásico ante Boat Club en la segunda fecha. Por su parte, Honor y Patria (que el año pasado ascendió al Nivel A del Oficial de la ABZC) ha caído en sus tres compromisos previos: 61-56 con Central Buenos Aires, 74-61 con Independiente y 85-51 con Sportivo Pilar. El CCC llega a este partido después de una buena victoria como local por 79 a 63 sobre el Rojo de Zárate. "Cambiamos la imagen", señaló el entrenador Sebastián Silva respecto a ese juego y en relación a la derrota ante Boat Club. "Lo importante para nosotros es encontrar nuestra identidad de juego y sostenerla. Va a haber partidos en los que vamos a estar bien y otros en los que no tanto, porque la idea es darle buena participación a los juveniles, para que se consoliden en Primera de cara al próximo Torneo Provincial", agregó el coach Tricolor en diálogo con FM Radio City. En ese sentido resaltó a Joaquín Aguilar, Emilio Polese y Agustín Hernández, los valores más destacados del equipo Sub 19 de Ciudad de Campana que está invicto en la Liga Provincial Junior. La programación de esta cuarta fecha del Torneo Oficial 2019 de la ABZC se completa con los siguientes partidos: Campana Boat Club vs Presidente Derqui, Independiente vs Atlético Pilar, Defensores Unidos vs Central Buenos Aires y Sportivo Escobar vs Sportivo Pilar. En tanto, el lunes por la noche, en el marco de la tercera jornada, finalmente debutó Sportivo Escobar en el certamen, después de haber quedado eliminado de los playoffs en el Torneo Federal (tercer escalón de la estructura de la Liga Nacional). Y su presentación fue con victoria: 85-80 como visitante sobre Central Buenos Aires en un encuentro en el que sobresalió el alero Cristian Devoto, autor de 43 puntos. Con ese resultado, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana e Independiente (2-1), 5 puntos; 3) Sportivo Pilar (2-0), 4 puntos; 4) Central Buenos Aires (1-2), 4 puntos; 5) Campana Boat Club y Defensores Unidos (1-1), 3 puntos; 7) Honor y Patria (0-3), 3 puntos; 8) Sportivo Escobar (1-0), 2 puntos; 9) Atlético Pilar (0-1), 1 punto; 10) Presidente Derqui (0-0), sin puntos.

Ciudad recibe esta noche a Honor y Patria

