Los amenazan y luego les queman la casa

El domingo por la tarde en Las Praderas, mientras sus moradores se encontraban en la comisaría denunciando que habían sido amedrentados por 3 menores armados, una casa se prendió fuego y asegurarían que fue intencional. Piden colaboración para reiniciar su vida. Versiones indican que en 20 días 4 domicilios habrían sido usurpados en el barrio de manera violenta y que el último fue el pasado sábado. Ayer por la tarde circulaban en las redes sociales diferentes pedidos solidarios para colaborar con la familia Carrizo, quienes perdieron la mayoría de sus pertenencias al incendiarse su vivienda el pasado domingo por la tarde. La sorpresa fue mayúscula cuando versiones fidedignas indican el incendio habría sido intencional, y habría sido en represalia porque la familia se encontraba en sede policial radicando una denuncia por amenazas con arma de fuego de 3 varones menores de edad. En ese sentido, las fuentes consultadas habrían asegurado que en menos de un mes 4 familias, bajo amenazas, abandonaron Las Praderas y que sus domicilios fueron usurpados. Así habría comenzado el conflicto con los hermanos Hassell, relatado en ediciones anteriores en estas páginas: en febrero, Javier recibió 2 balazos por defender a un abuelo al que querían echar de su domicilio; mientras que en marzo a Roberto le prendieron fuego su vehiculo. En medio de la ola de rumores y del miedo que se ha apropiado de los vecinos, rompiendo la tranquilidad que siempre mantuvo ese barrio; indican que las usurpaciones no serían hechos aislados, sino estarían vinculadas con un abogado de Campana que fraguaría documentación; e incluso de esa manera también se estaria intentando vender un terreno de unas 10 manzanas que incluye hornos ladrilleros. Si bien nadie quiere exponerse a hablar por temor de pasar a ser blanco de esta banda, un periodista de La Auténtica Defensa pudo conversar con varios propietarios del barrio e indican que en el caso de ese gran predio, su dueño falleció sin dejar herederos, y la maniobra tendría como objetivo estafar a su concubina, una octogenaria a quién el derecho la asiste. En nuestra crónica de ayer, relatábamos los hechos por los cuales aparentemente integrantes de una banda de menores agredieron con un botellazo en la cabeza a Víctor Vargas el jueves por la noche y tuvo que ser internado en Terapia Intensiva en el Hospital San José. La secuencia de los hechos incluiría un paso fallido de los agresores por sede policial por averiguación de antecedentes el viernes por la noche, habiendo sido liberados el sábado a primera hora, dado que no había una denuncia radicada en su contra y además, serían menores de edad. Estos serían los mismos que ese mismo sábado habrían hecho que una familia paraguaya dejara el barrio bajo amenazas y que su domicilio sobre la calle Carreto fuera usurpado, lo que sería ya un modus operandi repetitivo. Hay que destacar que desde el lunes dos patrulleros en forma permanente permanecen en el barrio y según la misma fuente "ahora se pudo dormir. Veremos que pasa hoy (por ayer)". Por lo pronto, los Carrizo, quienes tienen dos hijos adolescentes, perdieron todo, y pueden guarecerse porque una parte de la casa es de material y la losa no cedió. "Pedimos a la gente que cualquier cosa que puedan acercarles, sirve: colchones, ropa… lo que puedan", señalaron los vecinos.

DIAS PASADOS LOS VECINOS DE LAS PRADERAS RECLAMABAN POR MAYOR SEGURIDAD EN EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPANA



Los amenazan y luego les queman la casa

