Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

DERROCHE DEL VITAL ELEMENTO

"Gran pérdida de agua que sale de una boca de tormenta en la esquina de Saverio Barletta y Arturo Illía (barrio Siderca verde). Ahora se empezó a romper y hundir el asfalto a pocos metros de la esquina sobre la calle Saverio Barletta. La verdad que es un desastre" escribe Alejandro.

LE SIGUEN PEGANDO A ABSA

"Acabo de leer que en mayo aumenta un 27% el agua. Aumentarla si, enseguida, pero ¿nadie sale a ver las pérdidas de agua que hay en todas partes de la ciudad? ¿Por qué tenemos que pagar el agua más cara cuando ABSA no se preocupa por las perdidas? Solo siempre pagar?!! Y no son gotas las pérdidas; son litros y litros por minuto. Antes de aumentar ABSA solucionen las pérdidas, no es cuestión de cobrar y aumentar nada mas hay que hacer inspección y arreglos", escribe Graciela.

PELIGRO LATENTE

"Si miras bien este poste lo están aguantando los cables porque está quebrado de cuajo, y no va a aguantar una tormenta más, el peligro es que se va a caer encima de mi casa y me va hacer un desastre. Es en Cabrera y Balcarce; ya hicimos el reclamo a Eden pero pasa el tiempo y nadie viene a solucionar el problema", muestra Marcos.

#QuejaVecinal a falta de reparación señalizaron con una cubierta. Entrada de barrio San Felipe #Campana, boca de tormenta con peligrosa rotura en Laprida y Ruta 6. "Si al menos pusieran un guardarrail no caerían los autos al pozo" colocaron un cubierta para evitar accidentes. pic.twitter.com/vLlywoSdVp — Daniel Trila (@dantrila) 23 de abril de 2019

#QuejaVecinal olor nauseabundo. En la esquina de San Martín y General Savio se detecta un fuerte olor penetrante acompañado de aguas negras. Los vecinos llamaron a CEMAV y Medio Ambiente de Municipalidad de #Campana en busca de detectar las causas y aportar alguna solución. pic.twitter.com/cdUoIBtVVE — Daniel Trila (@dantrila) 22 de abril de 2019

#Dato La pérdida de agua en Santa María de Oro y Capilla del Señor fué reparada por @ABSAOficial. El asfalto quedó roto, se recomienda circular con precaución ⚠️ , el peso de las frenadas genera más roturas. pic.twitter.com/Fcg3iODyrj — Daniel Trila (@dantrila) 22 de abril de 2019

#QuejaVecinal caños pluviales tapados en Avenida Hipólito Yrigoyen altura Av. Mitre, frente al complejo Yrigoyen. Los caños que pasan por debajo de la vía están tapados con ramas, pasto y botellas. El paso pluvial bajo la avenida también. Esto provoca que se inunde la avenida. pic.twitter.com/7BqhtPJP5a — Daniel Trila (@dantrila) 22 de abril de 2019

TAMBIEN HAY BUENAS

#Dato en varias etapas continúan con el trabajo de pintura y reparación de la pasarela que une el barrio Dallera con barrio Dal Pino. Tanto la estructura de cemento cono las barandas laterales se ven renovadas. pic.twitter.com/azQzwpZFvC — Daniel Trila (@dantrila) 24 de abril de 2019

#Dato personal de Municipalidad de #Campana junto con Dirección de Tránsito trabajan en la calle Granaderos frente a la escuela 14 de barrio Villanueva trazando las franjas de la Senda Peatonal y línea de frenado. Posteriormente harán lo mismo en el jardín y otras escuelas. pic.twitter.com/voAKBp26dk — Daniel Trila (@dantrila) 24 de abril de 2019