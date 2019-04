Efemérides del día de la fecha: 24 de Abril

DÍA MUNDIAL CONTRA LA MENINGITIS La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció la última semana de abril, del 24 al 30, como la semana de la Inmunización con el propósito de promover la vacunación como medida de prevención contra las enfermedades. Dentro de esta semana, la Confederación de Pacientes de Meningitis (CoMO) eligió al 24 como su día, esta jornada busca generar conciencia sobre esta enfermedad que afecta anualmente a más de 1 millón de personas y cuya principal estrategia de prevención es la vacunación. La meningitis es una enfermedad causada por diferentes tipos de bacterias que infectan las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Se transmite por gotículas de las secreciones respiratorias o de la garganta. El 50% de los casos no tratados pueden ser mortales además puede causar serios problemas en el cerebro.

FALLECE SIXTO PALAVECINO Nacía un 31 de marzo de 1915, en el monte santiagueño de Barracas, el violinista que reivindicaría con orgullo el quechua y difundiría el folclore santiagueño. Desde muy joven sentía una conexión fuerte con la música que lo llevó a ignorar la férrea decisión de su madre de alejarse de los instrumentos para una noche, tomando coraje, presentar su rústico violín a su familia. Sería esa noche donde desplegaría su talento desapareciendo las barreras que lo alejaban de la música. Durante su etapa de escolarización, se le impondría sustituir su idioma por el castellano, haciéndolo sentir vergüenza y subdesarrollo. El panorama tampoco era favorable, la prohibición gubernamental habría llevado a ocultar el quechua que comenzaba a extinguirse. Este sería un factor que lo llevaría a dejar atrás esos años para vindicar el idioma originario traduciendo canciones, poemas, libros hasta estrofas del Himno Nacional al quechua. En 1969, se presentaría en la emisora Radio del Norte de Santiago del Estero y reclamaría una audición en quechua para promover el idioma y la cultura, su objetivo era llegar a los hablantes y fomentar el orgullo. Esto entusiasmó a Felipe Corpos, Vicente Salto y Domingo Bravo que hicieron posible el surgimiento del programa radial "Alero Quicha Santiagueño" Entre sus canciones se encuentran "Para curarte he venido", "Dulzura Quichua" y "Criollita santiagueña", entre otras. A causa de una neumonía, el violín santiagueño dejó de sonar a los 94 años.

FALLECE SIXTO PALAVECINO SNUPPY, EL PRIMER PERRO CLONADO La posibilidad de realizar una clonación se consideraba algo fuera de la realidad pero eso quedó atrás cuando en 1996 se clonó a una oveja que sería mundialmente conocida como la Oveja Dolly. Sin embargo, ella no sería la única pues en el año 2005 científicos surcoreanos lograrían clonar a un perro: Snuppy. El proceso se habría llevado a cabo con un ovulo de raza mestiza y ADN del padre (sabueso afgano), éstos se unirían para crear el embrión que sería implantado en una hembra de raza labrador. En total, se transfirieron 1,905 embriones en 123 hembras logrando 3 embarazos que darían 3 cachorros de los cuales solo sobreviviría Snuppy.

SNUPPY, EL PRIMER PERRO CLONADO

Efemérides del día de la fecha: 24 de Abril

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: