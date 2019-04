El lateral izquierdo de Villa Dálmine se refirió al partido contra Santamarina y a cómo vivió el grupo el desenlace del campeonato. El lunes por la noche, Villa Dálmine cerró su participación en el campeonato 2018/19 de la Primera B Nacional jugando frente a Santamarina de Tandil como visitante, ya sin posibilidades de clasificar al octogonal por el segundo ascenso a la Superliga. Así, el 0-0 fue un final gris para una campaña en la que el Violeta cumplió con creces su principal objetivo (mantener la categoría) y en la que se ilusionó con llegar por segundo año consecutivo al Reducido. Después de una racha de nueve encuentros sin triunfos, esa expectativa fue tomando forma a partir de los triunfos sobre Nueva Chicago y Olimpo en el cierre de 2018 y el gran arranque de 2019 que tuvo el equipo, que redondeó una serie de nueve partidos en los que sumó 18 puntos (67% de efectividad) "Arrancamos el año muy bien y en siete partidos nos hicieron un solo gol, que era el objetivo que teníamos: mantener el arco en cero para hacer valer nuestro poder de gol. Pero lamentablemente tuvimos errores individuales y colectivos que terminamos pagando muy caro", señaló Juan Ignacio Alvacete, en referencia a esa seguidilla frente a Arsenal, Defensores de Belgrano y Gimnasia de Jujuy en la que el Violeta recibió 9 goles y apenas pudo sumar un punto. "Perdimos la solidez defensiva, que era nuestra gran herramienta. Igualmente, creo que no fue justo quedarnos afuera del Reducido después de esta campaña. Fue un golpe muy duro para nosotros, porque teníamos mucha ilusión, mucha esperanza y sabíamos que teníamos un buen plantel. Pero en este nivel los detalles son muy importantes", agregó el lateral izquierdo en diálogo con FM Radio City. Respecto a la última presentación frente a Santamarina, el mendocino señaló: "Fue un partido difícil, porque la cancha estaba muy complicada para jugar. Fue un partido raro. Tratamos de hacer nuestro juego, no pudimos y creo que el empate fue lo más justo. Es una cancha muy difícil para hacer pie y para controlar la pelota. Y eso se notó en los dos equipos. No se podían hacer tres pases seguidos", lamentó Alvacete, quien la temporada pasada jugó como local en dicho escenario, dado que fue parte del plantel Aurinegro. Finalmente, sobre su balance de la temporada 2018/19 en Villa Dálmine, el defensor contó: "En lo personal, estoy muy contento con el club, con la ciudad, con la gente. Me han tratado muy bien desde que llegué y creo que es un club que va a crecer, porque aspira a eso. Me he sentido muy cómodo. Y en lo futbolístico también es bueno el balance, con muchas cosas por corregir, aunque me quedo también con las cosas positivas, como haber mantenido la categoría, haber armado un buen grupo y encontrado una identidad de juego e intentar ser protagonista en todas las canchas".

Villa Dálmine:

Alvacete; "Quedarnos afuera del Reducido fue un golpe muy duro para nosotros"

