Ayer se confirmó la programación de la antepenúltima fecha. El partido se jugará desde las 11 de la mañana con arbitraje de Lucas Ozuna. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer la programación de la 28ª y antepenúltima fecha del campeonato de la Primera D. Así quedó ratificado que Puerto Nuevo recibirá a Deportivo Paraguayo este domingo desde las 11 de la mañana en el estadio Carlos Vallejos y con arbitraje de Lucas Ozuna. Para el Portuario (6º con 36 puntos) se trata de otro encuentro clave en busca de su clasificación al Reducido. Sus triunfos sobre Claypole y Centro Español lo acercaron al octogonal por el segundo ascenso a la Primera C, pero todavía no le garantizaron un lugar. De hecho, Deportivo Paraguayo (12º con 27) todavía tiene una mínima chance de clasificar al Reducido, pero para ello deberá sumar de a tres en Campana. El conjunto Guaraní se mantuvo con vida la fecha pasada gracias a su triunfo 1-0 sobre Argentino de Rosario. En tanto, los dirigidos por Carlos Pereyra buscarán el triunfo para tratar de asegurar su boleto al octogonal y también para tratar de llegar en la mejor posición posible a este Reducido que otorga un segundo ascenso a la Primera C. El primero ya tiene dueño: Argentino de Merlo se coronó campeón sin jugar por el empate entre Real Pilar y Liniers. Por eso, poco le importó la derrota que sufrió 4-2 como visitante ante Claypole, aunque en esta 28ª fecha tendrá la oportunidad de celebrar como local cuando reciba el domingo por la mañana a Centro Español. Una victoria de La Academia del Oeste será bien recibida en el barrio Don Francisco, dado que el Gallego (11º con 30) es otro de los aspirantes al Reducido. Otro encuentro que el Auriazul seguirá con atención será el que cierre la fecha, cuando Yupanqui (10º con 33) reciba a Central Ballester recién el jueves 2 de mayo (el resto de los encuentro se juegan sábado y domingo)

Foto: Archivo. PRIMERA D – FECHA 28 SÁBADO - 11.00 horas: Liniers vs Muñiz / Guido Mascheroni. - 15.30 horas: Juventud Unida vs Claypole / Jonathan De Oto. - 15.30 horas: Argentino (R) vs Real Pilar / Wenceslao Meneces. DOMINGO - 11.00 horas: Puerto Nuevo vs Dep. Paraguayo / Lucas Ozuna. - 11.00 horas: Argentino (M) vs Centro Español / Tomás Diulio. - 11.00 horas: Lugano vs Atlas / Renzo Donato. JUEVES - 15.30 horas: Yupanqui vs Central Ballester / Nicolás Kresta LIBRE: Defensores de Cambaceres

Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el domingo a Deportivo Paraguayo

