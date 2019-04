Después de ocho caídas consecutivas, las Auriazules igualaron 3-3 como locales ante Deportivo Español. Dana Bredle, en la última jugada del partido, consiguió el empate para las Portuarias. Por la 11ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo igualaron 3-3 como locales frente a Deportivo Español en un partido disputado el pasado sábado en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. De esta manera, las Auriazules cortaron una racha de ocho derrotas consecutivas y volvieron a sumar contra el rival que habían sumado el único punto de la primera rueda (en el Bajo Flores había sido 2-2 con las Gallegas). En esta oportunidad, Puerto Nuevo comenzó ganando con un gol de volante Lucila Molinas, quien conectó de aire un córner de Sabrina Ogrine. La superioridad del equipo campanense ya era tangible y el partido llegó al entretiempo con esta ventaja mínima a su favor. Al retorno de las acciones, todo indicaba que el segundo gol de las auriazules llegaría en cualquier momento. Pero un pelotazo "a la olla" de Laura Romero, sin ningún peligro claro, terminó convirtiéndose en el inesperado empate gallego. El centro largo picó a centímetros de los pies de la arquera Jaqueline Schmidt, quien estaba tapada en su visión, y calculó mal la salida. Con el 1-1 en el marcador, el último cuarto de hora del encuentro fue muy emotivo: cuatro goles y dos tiros en los postes. Primero, la atacante Micaela Rodríguez, emblema de Español, quedó mano a mano con Schmidt y le picó la pelota "a lo Romario": con la cara externa del pie derecho y gran categoría puso el 2 a 1 para la visita. Pero Karen Ramírez, la goleadora campanense, ya estaba en cancha (no había jugado de entrada por una molestia física) y dijo presente cuando todo parecía desmoronarse para las Portuarias: marcó el 2-2 tras una jugada brillante en la que finalizó cayéndose y definiendo con su pierna menos hábil. Sin embargo, todavía había tiempo para más emociones: al minuto 87, otro centro que parecía inofensivo complicó a Schmidt y terminó rebotando en la juvenil Maia Valles (de muy buen partido) para convertirse en el 3-2 para Español ante la desesperación de Nancy Ríos, quien hizo todo para evitar que la pelota cruce la línea del arco, pero no lo consiguió. Y cuando parecía que Puerto Nuevo se quedaba otra vez con las manos vacías, en la última jugada del partido surgió la ingresada Dana Bredle: la promisoria volante ofensiva se anticipó a todos y cabeceó en el primer palo un córner de Ogrine. La pelota salió bombeada y superó en altura a la arquera visitante para convertirse en el empate 3-3 que desató un gran festejo Auriazul, tanto adentro como afuera de la cancha, aunque las campanenses merecieron mejor suerte. Ante Deportivo Español, la formación Portuaria fue la siguiente: Jaqueline Schmidt; Micaela Scandroglio, María Rodríguez, Nancy Ríos, Soledad Medina; Florencia Zapata, Erica Luque, Lucila Molinas, Sabrina Ogrine; Micaela González y Maia Valles. Luego, en el segundo tiempo ingresaron Karen Ramírez, Mariel Rossini y Dana Bredle, mientras que en el banco de suplentes quedaron la arquera Elizabeth Gamarra y la central Nicole Viviant. Esta 11ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B se completó con los siguientes resultados: Gimnasia de La Plata le ganó 1-0 a Comunicaciones y estiró su andar perfecto; SATSAID venció 3-0 a Banfield y se mantiene como escolta; Real Pilar goleó 4-1 a All Boys con un tanto de la campanense Marina González; y Luján derrotó 4-2 a Lima FC. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia, 33 puntos; 2) SATSAID, 28 puntos; 3) Real Pilar, 25 puntos; 4) Luján, 19 puntos; 5) Comunicaciones, 16 puntos; 6) Banfield, 15 puntos; 7) Deportivo Español, 9 puntos; 8) Lima FC, 7 puntos; 9) All Boys, 6 puntos; 10) Puerto Nuevo, 2 punto. Por la próxima fecha, las Portuarias visitarán a Banfield en una jornada que se completará con Lima FC vs Real Pilar, Gimnasia vs Luján, Deportivo Español vs Comunicaciones y All Boys vs SATSAID.

KAREN RAMÍREZ INGRESÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO Y ANOTÓ EL 2-2 PARCIAL PARA LAS PORTUARIAS.





LA JUVENIL DANA BREDLE MARCÓ EL 3-3 DE CABEZA EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO.



Fútbol Femenino:

En un partido vibrante, Puerto Nuevo rescató un punto y cortó su racha de derrotas

