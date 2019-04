Signos de alerta para detectar la meningitis en los niños

Este miércoles 24 de abril es el Día Mundial de la Meningitis. Una fecha escogida por la Confederación de Pacientes de Meningitis para concientizar y hacer una llamada de atención a todo el planeta, sobre una enfermedad que afecta anualmente a más de 1 millón de personas. El final del verano y el comienzo de la temporada otoñal constituyen el período con mayor cantidad de casos de meningitis viral y la mayoría de las infecciones ocurre en menores de cinco años. ¿De qué se trata? La meningitis es la inflamación de las tres membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Sin dudas, es una de las enfermedades más alarmantes, sobre todo en lactantes y niños, porque es potencialmente fatal si no se la trata a tiempo. Existen diversos tipos de meningitis según el origen, generalmente ocasionados por bacterias o virus. Los primeros son muy graves y requieren tratamiento inmediato, ya que pueden dejar secuelas severas. En tanto, la meningitis viral es más leve y ocurre con mayor frecuencia que la meningitis bacteriana. Es fundamental que los padres o personas a cargo de chicos pequeños conozcan la sintomatología de la meningitis, por eso, la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica de vittal, informa sobre los síntomas para poder detectar signos de alerta y llevar a los niños a una consulta médica de manera urgente. Si bien los síntomas varían en función de la edad del paciente, en los menores los más habituales son: Fiebre muy alta, Somnolencia y decaimiento, Irritabilidad, Dolor de cabeza, Fotofobia (ojos hipersensibles a la luz), Rigidez de cuello, Erupciones cutáneas y Convulsiones. Por su parte, los síntomas de la meningitis en los lactantes, que también constituyen una población de riesgo para esta enfermedad, son: Ictericia (tonalidad amarillenta en la piel), Rigidez de cuello y de todo el cuerpo, Fiebre o temperatura corporal más baja de lo normal, Inapetencia, Succión débil, Llanto agudo, inconsolable y Fontanelas llena y abultada (las zonas blandas de las partes superior y anterior del cráneo del bebé). La manifestación menos usual de la patología – la meningitis bacteriana –requiere internación y suministro de antibióticos específicos. Es importante destacar que si se inicia el tratamiento rápidamente, la evolución, es favorable, en la mayoría de los casos. Por su lado, las meningitis virales no siempre demandan internación, y el tratamiento está orientado a aliviar los síntomas, por lo que incluye analgésicos y reposo. "Comúnmente, los cuadros de meningitis viral remiten completamente en el curso de 7 a 10 días, y lo hacen sin complicaciones ni necesidad de tratamiento adicional", afirma El Haj. En tanto, determinadas vacunas dispuestas en el calendario Nacional de Vacunación, que son gratuitas en todos los centros de salud y hospitales públicos del país, pueden prevenir algunas formas de meningitis bacterianas. Las vacunas que actúan preventivamente son: antimeningococo, antihaemophilus y antineumococo (algunas de estas dosis no están incluidas en el calendario obligatorio). Por último, es relevante marcar que, de declararse un caso de meningitis meningocócica, todos los miembros del hogar y otras personas en estrecho contacto con la persona enferma deberán recibir antibióticos preventivos para evitar infectarse.



Signos de alerta para detectar la meningitis en los niños

