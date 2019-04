Abella: "Estamos volcando los residuos en el CEAMSE porque es el único lugar habilitado por la Provincia"

P U B L I C







El Intendente remarcó que "si bien el traslado diario de la basura cuesta mucho dinero al Municipio, en el corto plazo es la única opción viable". Informó que junto a Zárate están trabajando fuertemente para encontrar otra alternativa más cercana. Y aseveró: "Lamentamos que haya un bloque opositor que lo único que busca es empantanar la solución y alarmar a los vecinos". Tras la clausura por parte de la Justicia Federal del predio donde Campana y Zárate depositaban sus residuos, el intendente Sebastián Abella explicó hoy que ambas ciudades debieron buscar en forma inmediata otra alternativa para la disposición final y que el único lugar habilitado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) es el CEAMSE, a 70 km. "Ante el cierre del predio de Cóncaro, la única alternativa para Zárate y Campana es volcar los residuos en José León Suárez", explicó Abella, al tiempo que desmintió que el lugar esté colapsado por la cantidad de residuos que llegan. "No es nada grato tener que hacer 70 km diarios, pero es la única opción, sino, por qué Zárate no hizo otra cosa? Porque no existe otra alternativa. Económicamente es una solución muy costosa, pero es el único lugar donde el OPDS nos permite volcar los residuos", detalló al ser consultado por los medios. "Lamentablemente, el bloque opositor trata de ensuciar y empantanar esta solución que al momento es la única viable", aseveró el jefe comunal, al tiempo que también lamentó que "este mismo bloque opositor lo único que busca es alarmar a los vecinos". "Hay concejales que engañan a la gente, son absolutamente irresponsables y solo les interesa generar temores que no existen", enfatizó Abella. Y contó que "los dos municipios estamos buscando una alternativa más cercana donde arrojar los residuos que ambas ciudades generan. Estamos trabajando fuerte en ello, siempre resguardando que sean solo Zárate y Campana las dos únicas ciudades que puedan volcar en la zona. Son gestiones que llevan mucho tiempo e implican cuestiones legales y ambientales complejas de resolver."

