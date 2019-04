Comenzó la inscripción para el curso de integración 2019 en la Escuela Técnica Roberto Rocca

Se puede realizar completando un formulario online o en el establecimiento de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hs. Este año, el curso de integración tendrá una duración de tres meses y servirá no solo para nivelar los conocimientos de los aspirantes, sino para consolidar su plataforma de inicio en la educación secundaria. La Escuela Técnica Roberto Rocca abrió el período de inscripción para los estudiantes del último año primario interesados en realizar el curso de integración 2019. El objetivo del mismo es fortalecer los conocimientos en las áreas de Matemática y Lengua. Cientos de padres y chicos participaron de una charla informativa y recorrida por las instalaciones encabezada por el director de la ETRR, Ludovico Grillo. Días más tarde, el lunes 22 de abril, comenzó la inscripción, la cual se realiza completando un formulario online o en la escuela de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:30 hs. Hay tiempo hasta el próximo 17 de mayo. Posteriormente, el sábado 18 a las 10:00 hs, se realizará un examen diagnóstico, instancia no eliminatoria que buscará conocer el grado de formación de los aspirantes. El mismo dará inicio el 3 de junio y se dictará los días martes y jueves en el horario de 17:30 a 20:00 hs. Tiene como objetivo ofrecer un espacio de fortalecimiento de las habilidades en Matemática y Lengua y prepara a los alumnos no solo para el examen final de proceso de ingreso a la ETRR, sino también para su salto a la educación secundaria independientemente de la modalidad escogida. "Este curso les servirá a todos los aspirantes, queden o no entre los 60 estudiantes seleccionados. Es la oportunidad de consolidar lo aprendido en la Primaria para comenzar la Secundaria sabiendo que cuentan con todas las herramientas necesarias", explicó el director Ludovico Grillo. Los criterios de selección para ingresar al 1º año de la ETRR el año próximo será el rendimiento académico (notas y crecimiento entre el primer y segundo examen), el esfuerzo y el perfil técnico demostrado. La ETRR cuenta con un plan de becas asignadas a cada alumno, que van del 50% al 100% del valor del arancel, de acuerdo a la situación económica de su familia. La Escuela Técnica Roberto Rocca es parte de una red de establecimientos educativos técnicos iniciada en Campana en el año 2013. Su objetivo es brindar a la comunidad la oportunidad de acceder a una educación técnica de calidad y contribuir a la igualdad de oportunidades, ofreciendo formación en las especialidades de Electromecánica y Electrónica de nivel secundario técnico. Además, trabaja en conjunto con las autoridades y entidades educativas para complementar y fortalecer el sistema público. Más información e inscripción online: http://www.tecnicarobertorocca.edu.ar/admision/

