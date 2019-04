La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 25/abr/2019 Pierde el control de su auto y choca contra el guardarrail







Fue ayer miércoles por la tarde a la altura del kilómetro 74 de la Panamericana. Una mujer debió ser asistida por personal médico del SAME tras perder el control de su vehículo y chocar contra el guardarrail que divide los dos sentidos de circulación de la Panamericana. El hecho sucedió ayer por la tarde a la altura del kilómetro 74 de la autopista. No trascendieron las causas que hicieron que la conductora dejase de controlar las maniobras de su rodado, un Renault Logan. La mujer, identificada como Lorena Andrea Frechero de 41 años y oficio portera, fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un centro de asistencia médica. Del operativo de emergencia también participó personal del Comando Patrulla e integrantes de Defensa Civil.

El Logan siniestrado recibió daños en su lateral izquierdo.

#Dato chocó el guardarrail. Un Renault Logan perdió el control en #Panamericana km 74 sentido a capital. Con el lateral izquierdo choco el guardarrail de la mano rápida. No involucró a otros vehículos. Su conductora (41) de oficio portera fue asistida por SAME. CP Zona 3. DC pic.twitter.com/TArBTFgPZT — Daniel Trila (@dantrila) 24 de abril de 2019

