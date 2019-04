Desde hoy también se vacunará contra la gripe

En los CAPS y CIC se aplicará de lunes a viernes de 8 a 16:30 mientras que los sábados de 8 a 11. A partir del lunes, además, se extenderá el horario de atención del vacunatorio del hospital hasta las 17:30. Es gratuita para las personas que integren los grupos de riesgo. En el marco de la campaña de vacunación antigripal 2019, la Secretaría de Salud del Municipio informó que desde hoy jueves la vacuna contra la gripe también estará disponible en los centros de salud de los barrios. Los vecinos podrán vacunarse en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Centros Integradores Comunitarios (CIC) de los barrios de lunes a viernes de 8 a 16:30 y los sábado de 8 a 11. Además, a partir del lunes 29 se extenderá el horario de atención del vacunatorio del hospital San José de 15:30 a 17:30, exclusivo para antigripal. En conferencia de prensa, el titular de la cartera de salud, Ernesto Meiraldi, recordó que la vacuna "es gratuita para las personas que integran los grupos de riesgo". Ellos son: niños de entre seis meses y dos años; embarazadas y puérperas; adultos a partir de los 65 años; y personas con enfermedades crónicas como diabetes, obesos, cardiopatías congénitas, respiratorias, renales e inmunodepresión, entre otras. (en este caso, con prescripción médica). El secretario de Salud también aclaró –debido al concepto erróneo que tiene parte de la población- que la vacuna antigripal "es totalmente inocua, no duele ni genera malestar" al tiempo que aconsejó a la población que se vacunen porque "puede salvar una vida". Y la directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi, explicó que la decisión de extender el horario del vacunatorio del hospital municipal busca agilizar y descomprimir la atención debido a que se cuenta con un calendario muy amplio de inmunización y mucha gente que requiere ser vacunado No obstante, Penovi recomendó acudir con paciencia. "La vacunación es un acto que requiere de medidas de seguridad y de un tiempo prudencial que son necesarios cumplir y respetar", señaló. La doctora informó además que su única contraindicación es la alergia al huevo. Y, para finalizar remarcó que como es una vacuna a virus muerto, su aplicación no produce ninguna enfermedad. "Si el paciente se enferma luego de aplicarse la vacuna es porque ya venía incubando la enfermedad", concluyó.

La directora de Salud Comunitaria se aplicó la vacuna antigripal. Comenzó la campaña de vacunación contra la gripe en el Hospital San José y desde el jueves estará disponible en los CAPS y CICS pic.twitter.com/L3p5fyX5uD — MunicipalidadCampana (@campanagov) 23 de abril de 2019

Desde hoy también se vacunará contra la gripe

