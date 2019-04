Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CABLES A BAJA ALTURA "Cableado de Eden en el barrio Lomas de Río Luján, calle El Zorzal al 100. Cables a 2 metros de altura. Empalmados de muy mala manera, una inseguridad absoluta", escribe Juan Cruz. EL PASTO CRECE Y CRECE "Pastizales alto en Saavedra y Sivori. Ya hace más de dos meses que no lo cortan y de noche las personas se esconden entre los pastizales", escribe Iván. LAS LUCES NO ENCIENDEN "La Ruta 6 entre Zárate y Campana es una trampa mortal. No tiene ninguna marca, ni las banquinas ni la división entre las manos y, para colmo, no está iluminada desde hace casi dos años, aunque todas las luminarias están colocadas; habiéndose realizado una inversión colosal. Es increible que esto suceda y que nadie se digne a arreglarlo", nos dice Norberto indignado. HAY DE LAS BUENAS #Dato desmalezmiento de los zanjones laterales de Av. 6 de Julio (o Camino del Progreso) entre la Rotonda de McDonald's y la de Las Acacias. Personal de Corralón de Municipalidad de #Campana retiró varias camionadas de residuos y malezas que cortó el equipo de trabajadores. pic.twitter.com/ZlyCxlzPay — Daniel Trila (@dantrila) 25 de abril de 2019 #Dato en varias etapas continúan con el trabajo de pintura y reparación de la pasarela que une el barrio Dallera con barrio Dal Pino. Tanto la estructura de cemento cono las barandas laterales se ven renovadas. pic.twitter.com/azQzwpZFvC — Daniel Trila (@dantrila) 24 de abril de 2019 #Dato Prefectura Naval Argentina, del área de Prevención Ciudadana realiza controles de rutina en el Parador de Ómnibus y Burger King. Solicitaron documentos a dos pasajeros que llevaban una bolsa tipo consorcio. "Si todo está en orden no hay de que preocuparse" refieren. pic.twitter.com/PmCDlEC5VN — Daniel Trila (@dantrila) 24 de abril de 2019 #Dato personal de Municipalidad de #Campana junto con Dirección de Tránsito trabajan en la calle Granaderos frente a la escuela 14 de barrio Villanueva trazando las franjas de la Senda Peatonal y línea de frenado. Posteriormente harán lo mismo en el jardín y otras escuelas. pic.twitter.com/voAKBp26dk — Daniel Trila (@dantrila) 24 de abril de 2019

25 de Abril de 2019:

Quejas Vecinales

