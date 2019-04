Representantes de los distintos bloques del HCD se reunieron con Veteranos de Malvinas, buscando aunar criterios para impulsar una ordenanza que posibilite dicho beneficio. Una petición del Centro de Veteranos de Guerra de Campana avanza en el seno del Honorable Concejo Deliberante. Representantes de los diferentes bloques que los conforman, participaron de una reunión encabezada por el Presidente del Cuerpo Legislativo, Osvaldo Fraticelli, y miembros de la mencionada institución. Los ex combatientes propusieron la creación de una ordenanza, mediante la cual, el Municipio asegure un sepelio con honores para los ex combatientes de nuestra Ciudad. La iniciativa contempla la posibilidad de elección por parte de los familiares de la persona fallecida, de realizar un velatorio privado, o bien, contar con la totalidad de los actos oficiales en este tipo de situaciones. "Creemos que si así lo desean sus seres queridos, deben ser homenajeados con honores de Héroe de la Patria" explicó Fraticelli. Junto a él, estuvieron presentes los Concejales Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana), Marco Colella (Red X Argentina), Rosa Funes (UV Calixto Dellepiane) y Diego Lis (Cambiemos). Los detalles de cada ceremonia serían coordinados entre las familias de los ex combatientes y el área de protocolo y ceremonial del Municipio. Contempla, entre otras cosas, presentar la Bandera a media asta, entregar una placa para la lápida en nombre del Municipio y el Pueblo de Campana, y montar una Guardia de Honor, junto a otros puntos protocolares en cada ocasión. "Son héroes y deben ser honrados como tales, y consideramos que este gesto puede significar mucho para sus familias al despedirlos, pudiendo ser reconocidos por la Comunidad de otra manera" señaló el Presidente del Cuerpo, Osvaldo Fraticelli.

El Presidente del HCD junto a los representantes de los distintos bloques, dialogaron con los ex combatientes.



Buscan garantizar el sepelio con honores para los ex combatientes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: