Hoy se define si además es con movilización. Lo señaló Carlos "Toro" Ortega, del gremio de la ANSES, ayer por la tarde en C5N. Los bancarios trabajarían, pero sin atender al público. La CTA y el Frente Sindical por el Modelo Nacional, nucleando a más de 70 centrales sindicales anunciaron un cese de actividades para el martes 30. En paralelo, si bien la CGT mostró su desacuerdo, el 1 de mayo habrá paro de transporte. Hoy tendrá lugar una reunión en la Mutual de Camioneros, en CABA, durante la cual se definirá si el 30 se convocará también a una movilización. Consultado al respecto en C5N, el titular del gremio ANSES, Carlos "Toro" Ortega, comentó ayer por la tarde en el programa Minuto a Minuto: "Nosotros pertenecemos a la Corriente Federal y desde ese lugar lo que estamos planteando es protestar en la calle porque de esa manera le damos mayor visibilidad a lo que estamos sufriendo nosotros como trabajadores. La voluntad del trabajador de a pie, más allá de la dirigencia, es parar ante el ajuste y contra este modelo económico. Hace tres años y medio que estamos viviendo las consecuencias nefastas de este modelo económico. Y lo que tenemos que hacer es visibilizarlo en la calle, todos. La CGT no es propiedad de 5 dirigentes gremiales: es propiedad de los trabajadores. Y como trabajadores tenemos que defender nuestros salarios y manifestar nuestra voluntad de que Macri y todo lo que representa se vaya en octubre". Durante el programa, también se aclaró que en principio, los trabajadores bancarios acudirán a trabajar el próximo 30. Pero no atenderán al público.

El martes 30 hay paro

