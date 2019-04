Este día se crea para fomentar los Derechos de los Niños a nivel mundial concientizar y sensibilizar a toda la comunidad las consecuencias del maltrato en la niñez. Cuando hablamos de maltrato, hablamos de maltrato físico, psicológico, por negligencia, por abuso sexual. Otra forma de someter a los niños a situaciones de violencia es cuando estos son testigos de maltrato o abuso sexual hacia terceros. En distintas partes del mundo se organizan campañas que participan los gobiernos, instituciones, empresas etc. Esta vez la Red Infancia Robada Campana esta llevando a cabo esta campaña a través de las redes sociales, pidiendo colaboración a todos y esa colaboración consiste en compartir en sus redes sociales y decidimos involucrarnos diciendo es NO + ABUSO SEXUAL INFANTIL. "La comenzamos ahora pero estará vigente durante todo el año. Porque NO podemos hacer oídos sordos, porque NO debemos dejar que se les robe la infancia a nuestros niños", recalco Rita García como referente de la Asociación. "Otro de los grandes problemas que también nos preocupa en Infancia Campana es la pobreza y cuando hablamos de pobreza hablamos de hambre y hambre es dolor de panza, porque la POBREZA = HAMBRE = ENFERMEDADES y la pobreza, el hambre y las enfermedades roban a los niños su infancia, por eso también exigimos a quienes hoy tienen el poder en sus manos que lleven ese poder a la mente y piensen en estos chicos que serán los que deberán cuidarnos cuando dentro de unos años necesitemos de la salud", concluyó.





25 de Abril: Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: