"En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del Hombre natural" --Edgar Allan Poe Ya a fines del siglo XIX, muchos hombres tomaron conciencia de que el desprecio por los animales y la voracidad humana estaban provocando el maltrato de muchos de ellos, y peor aún, la extinción de numerosas especies, lo cuál una vez que ocurre es irremediable. El día 29 de Abril se celebra, en Argentina, el Día del Animal, tratando de como concientizar al hombre, de que ellos merecen compartir este planeta y no ser perseguidos en muchos casos hasta su extinción. En el año 1879, se crea la Sociedad Protectora de Animales, allí, el Doctor Ignacio Lucas Albarracín, oriundo de San Juan, se desempeñó como secretario y luego como presidente, al suceder a Domingo Faustino Sarmiento. El Doctor Albarracín, promocionó la Ley N° 2786, sobre la Protección de Animales, promulgada el 25 de Junio de 1891, la cuál establece la obligatoriedad de brindar protección a los animales, impidiendo su maltrato y su caza, sobre todo en esta última dónde bajo el título de "deportiva", cazan a los animales, para luego del proceso que los embalsama, colgar sus cabezas de adorno en las paredes, o como en otros casos cuando pescan los peces produciéndoles lastimaduras con los anzuelos, para luego devolverlos al agua con "vida", sin pensar en los tantos que mueren producto de las infecciones de sus heridas. El Doctor Albarracín, fallece durante un acto, en la localidad de Lomas de Zamora, es entonces que en homenaje a su infatigable tarea en pro de la defensa de los animales, que se escoge este día para conmemorar el Día del Animal. En el año 1976, la Liga Internacional de los Derechos del Animal, proclamó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, la misma fue aprobada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la UNESCO (Organización de las Nciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). ¿Por qué amar a los animales? - Porque lo dan todo sin pedir nada. - Porque son eternos niños, porque no saben de odios..., ni guerras. - Porque ante el poder del Hombre que cuenta con armas..., son indefensos. - Porque no conocen el dinero y se conforman con un techo dónde guarecerse del frío. - Porque se dan a entender sin palabras, porque su mirada es pura como su alma. - Porque no saben de envidia ni rencores, porque el perdón es algo natural en ellos. - Porque saben amar con lealtad y fidelidad. - Porque dan vida sin tener que ir a lujosas clínicas. - Porque no compran amor, simplemente lo esperan y porque son nuestros compañeros, eternos amigos que nunca traicionan y porque están vivos. - Por éso y mil cosas más..., merecen nuestro amor...!!! - Si aprendemos a amarlos como se merecen..., estaremos más cerca de Dios." Santa Teresa de Calcuta.

29 de Abril; "Día del Animal"

Por Angela Monsalvo

