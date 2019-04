Con 12 años, el joven piloto de nuestra ciudad recuerda cómo fueron aquellos inicios en los que su padre lo acercó al mundo del automvilismo, cómo convive su carrera deportiva con el estudio y repasa también su muy buena actualidad en Kart Plus. Tobías Amarillo llega a la cita a la hora pautada, junto a su madre y su hermanito. Se muestra muy simpático y muy firme en sus expresiones y, ya en la previa, con la decisión de comenzar la entrevista. Tiene 12 años y en este 2019 ya logró dos podios en las dos carreras disputadas de la categoría Pre-Junior de Kart Plus. Sin embargo, su pasión por el karting comenzó mucho antes: "Hace casi cuatro años que corro, siempre me gustó. Empecé como un juego y terminé corriendo por un campeonato, pero está bueno, porque resulta más entretenido", explica. -¿Pero fuiste porque querías o porque te llevó tu padre? -Un poco de las dos cosas. Pero cuando empecé, no me quise bajar más. O sea: mi papá tenía razón, a pesar que ahora es muy exigente en algunas maniobras que me suceden en pista. Yo lo escucho cuando da consejos, pero él nunca se animó a correr un karting -¿Fue distinto pasar de probar solo a largar una competencia con rivales al lado? -Sí, claro. Pero está bueno. A mí me gusta mucho, ya sé que esto es competencia, pero me divierto mucho. Es el deporte que elegí y por eso mis padres me acompañan a todos lados. -Tu padre Néstor también corrió en su momento -Sí, hizo algo en la categoría ALMA. Habían armado un auto con un amigo e intentaron correr. Mucho no tengo registrado ese momento puntual, pero sé que eso sucedió. -Quizás eso llevo a tu padre a impulsarte a que vos corras. A veces los padres intentan hacer con sus hijos lo que ellos no pudieron. -No sabría contestarte con seguridad, pero a mí no me obligaron. Ya te conté un poco cómo empecé y por el momento voy a seguir. Es muy lindo pelear campeonatos y esperar el fin de semana para ir a correr. -Ya llevan dos carreras este año y arrancaste muy bien -Hicimos dos podios y estamos ahí arriba, en la pelea por el campeonato. El 5 de mayo volvemos al kartódromo de Zárate, donde haremos el circuito número 9 por la tercera fecha de la temporada. -Supongo que debés estudiar -Sí, claro. Este año arranqué la secundaria, así que no tengo mucho tiempo para otras cosas, porque se incrementaron la cantidad de materias y si bien en la primaria nunca tuve problemas para estudiar, sé que ahora debo dedicarle más tiempo. -¿Y eso te condiciona para correr? -Por el momento no, pienso que no habrá problema. Sigo intentando hacer todo los deberes para que no se me complique -¿Cómo es ese tema? -Sencillo: si no estudio y tengo bajas notas, no puedo correr. Eso me lo dijeron mis viejos desde el primer día. -¿Y quién es más duro con este tema? -Qué pregunta complicada, pero quizás mi madre es la que más sigue de cerca lo mío. Por ahí, mi papá es más flexible, intenta hacer que zafe del tema, pero a mamá cuesta mucho hacerle cambiar de opinión. -¿Por qué eligieron la categoría Kart Plus? -Nos resultó muy agradable correr acá. Mi padre habló con Tardito y ahí se arrancó. Fijate que estamos cerca, podemos ir a probar cuando tenemos tiempo sin viajar mucho. Ya somos amigos con los otros chicos que venimos corriendo desde cuando empecé. Como dice mi papá: estamos cómodos y nos gusta correr en Zárate. -¿Sos de los que creen que la carrera se gana en la primera curva tras la largada? -Imposible que eso suceda. Ojo, a veces pasa, pero no muy a menudo. A veces tenés que saber el momento para ganar una posición. -Hablaste de una buena relación con tus compañeros de carreras. ¿Se puede tener amigos en el automovilismo? -Mirá, hace poco me hicieron una nota para la televisión y dije que no y se armó un revuelo bárbaro. Mi viejo se enojó y salió a decir que yo tengo amigos y la verdad es que tengo amigos afuera del automovilismo. Quizás me expresé mal o no me entendieron. A la hora de correr, todos son rivales, pero deportivos, se entiende. Tobías responde con claridad, muy firme en su modo de contestar, con la seguridad de estar convencido de lo que dice y, también, de lo que pelea este año: "Venimos de quedarnos con el numero tres y vamos a pelear por llegar a un campeonato. Uno siempre quiere más y con mi papá buscaremos esa posibilidad. Ahora me falta ir a probar más seguido, pero voy a pelear con Gabriel Ramallo y Valentino Quatrocci, entre otros", explica. La nota llega a su fin y Tobías tiene saludos y agradecimientos para el cierre: "A mis viejos, a mi abuelo, a mi primo Martín, a Guillermo Fernández, que siempre está, a Inyectores Rubén, Lavadero Los Abuelos, a Rubén Guerra y Mauro Santucho, que son los artífices de tener un karting competitivo… Y gracias también a todos aquellos que después de cada carrera me preguntan cómo me fue".



“CUANDO EMPECÉ, NO ME QUISE BAJAR MÁS", RECORDÓ TOBÍAS RESPECTO A SUS INICIOS EN EL KARTING.



Karting:

Tobías Amarillo; "Mi papá tenía razón"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: