Venció 3-2 como local a Club Italiano por la primera fecha de la máxima categoría de la FMV. La Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana comenzó con el pie derecho su participación en el campeonato 2019 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Fue el martes por la noche, cuando derrotó 3-2 como local a Club Italiano por la primera fecha de este certamen. En un partido con altibajos, el Tricolor cedió el primer set (25-22), pero se recuperó, ganó el segundo (25-21) y también el muy apretado tercer parcial (32-30). Ese esfuerzo lo pagó en el cuarto (25-16 para la visita) y por ello todo se decidió en el tiebreak, que quedó 15-11 a favor del equipo de nuestra ciudad. El CCC, que ahora es dirigido por Hernán Carneri, alistó inicialmente a Juan Pablo Romero como armador; Javier Vega como opuesto; Mauricio Viller y Carlos Alanis como receptores-punta; Fabián Flores y Marcos Ledesma como centrales; y Michele Verasio como líbero. Luego ingresaron el armador Juan Martínez y el punta Franco Lergen. En este primer compromiso, los dos puntos más altos del conjunto Tricolor fueron su capitán, Mauricio Viller (disputó los cinco campeonatos de la División de Honor con el CCC), y el central Fabián Flores, quien regresó este año a la institución después de haber sido pieza vital en el ascenso de Ciudad a la máxima categoría de la FMV. En el otro partido de la primera fecha disputado el martes por la noche, Boca Juniors venció 3-2 como visitante a Municipalidad de Lomas de Zamora con parciales de 18-25, 30-28, 25-21, 21-25 y 15-12. Anoche, al cierre de esta edición, jugaban: Ciudad de Buenos Aires vs Universidad Nacional de La Matanza y Vélez Sarsfield vs Ferro Carril Oeste. Fueron postergados: Tortuguitas vs San Lorenzo (para el 29 de abril), Universidad Abierta Interamericana vs UNTREF (8 de mayo) y River Plate vs Estudiantes de La Plata (9 de mayo). En tanto, el próximo compromiso de Ciudad de Campana será el sábado, nuevamente como local, cuando reciba desde las 21 horas la visita de UAI, que anoche disputaba frente a San Lorenzo la final de la "Copa Chulo Olmo 2019" (certamen previo a la División de Honor).

EL PLANTEL TRICOLOR QUE PUSO PRIMERA EN ESTA DIVISION DE HONOR 2019. LOS JUVENILES VISITAN EL SÁBADO A SAN LORENZO Las divisiones juveniles masculinas del Club Ciudad de Campana se encuentran disputando la Zona B del Nivel A de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Y hasta el momento, en cinco fechas, han acumulado 15 victorias y 11 derrotas. Así, con 42 puntos se ubican en la quinta posición de la Tabla General que encabezan River Plate (63 puntos) y Vélez Sarsfield (58). En el balance por categoría se destaca lo realizado por los Sub 13 (cinco victorias en cinco fechas) y los Sub 15 (4-1). El resto: Sub 12 (2-0), Sub 17 (1-4), Sub 19 (2-3) y Sub 21 (1-3). Ahora, después de no haber tenido actividad durante Semana Santa, los equipos dirigidos por Rubén Rosales y Gabriel Martra visitarán este sábado a San Lorenzo de Almagro.

Voley:

Ciudad debutó con triunfo en la División de Honor

