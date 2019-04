A modo de despedida de lo que tiene que ver con la temporada de pesca de bogas y la variada en general, me comuniqué con el amigo Adrián García para ver si estaba disponible el miércoles para compartir esta última jornada a la variada En realidad una vez en el Paraná Guazú nos encontramos con un panorama muy desfavorable; comenzamos por aguas sumamente bajas, con mucho barro en suspensión, a las 7:30 hs de la mañana con una temperatura de 18 grados la cual llegó al mediodía a unos 26 grados y con la presencia de grandes cardúmenes de palometas. No obstante los puntos en contra de este día: estábamos dispuestos a probar más que nada con las bogas y la variada en general, para lo cual me decidí por fondearme en una profundidad de unos 12 metros en el Paraná Guazú frente a la boya 167, donde el viento de este día nos metió adentro de los juncales de la costa obligándonos a fondear de proa y popa. Armamos nuestros equipos realizamos generosos encarnes con maíz fermentado y maza de ajo, en los primeros piques perdimos hasta los anzuelos sin dudas palometas, de todas formas este lugar nos dio la captura de un hermoso armado y un bagre amarillo. Después de estas capturas decidí bajar hasta el Bravo en busca de una mejor posición y pesquero. Minutos nada mas de navegación y ya estábamos acondicionando los equipos de pesca y carnadas, realizamos los primeros intentos y la respuesta fue muy rápida en uno de mis equipos logrando la captura de un muy lindo bagre amarillo, tras lo cual los piques se abrieron para ejemplares de bogas que promediaron los 2,500 kg de peso. La verdad es que una vez prendidas las bogas se desesperaban por soltarse de los anzuelos y esto demostraba la presencia de los cardúmenes de palometas, es mas en varias oportunidades veníamos recogiendo las líneas con capturas y se soltaban a pocos metros de la embarcación, esto tal vez también por el ataque que recibían de parte de las palometas. Habiendo realizado varias capturas de bogas el lugar se comenzó a plagar de palometas, las que literalmente nos cortaban los anzuelos y a modo de prueba colocamos unos micro robadores en dos de nuestros equipos y realizando encarnes con salamín logramos la captura de varias de ellas, palometas que rondaban de los 8 a los 12 centímetros muy voraces con dientes muy afilados. Nuevamente en marcha en busca de un nuevo pesquero y de escapar de la concentración de palometas, navegamos unos minutos hasta las inmediaciones del Arroyo Las Piedras, aquí la única captura lograda fue la de un hermoso bagre blanco, así las cosas promediando las 15:30 hs dimos por concluida esta nueva y última jornada de pesca en busca de bogas y la variada en general. En el regreso le cedi el timón al amigo Adrián quien disfrutó muchísimo al igual que yo esta jornada de pesca, algo que nos quedó pendiente con su padre el querido Daniel García. En nuestro programa televisivo Nº 772 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Las bogas promediaron los 2,500 kg en esta jornada.



Semanario del Pescador:

Cerramos la temporada en el Guazú y el Bravo

Por Luis María Bruno

