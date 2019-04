La Agrupación "Jorge Rubén Varela" inaugura local con la presencia de Daniel Scioli

Será hoy a las 19 en De Dominicis 771. Además del ex gobernador, también vendrían intendentes y ex intendentes bonaerenses, y se habría invitado a todo el arco político contenido en el Justicialismo y Unidad Ciudadana. Según trascendió a última hora de ayer, el ex gobernador Daniel Scioli visitará nuestra ciudad con motivo de acompañar a María Eugenia Giroldi en la inauguración del local partidario de la Agrupación Jorge Varela. Aparentemente, no sería la única figura de peso que vendría hasta Campana a ungir con su presencia al espacio liderado por la hija de Stella Giroldi, entre ellos intendentes en actividad y ex intendentes de la provincia. Otros de los datos a tener en cuenta es que no se trataría de un acto destinado a simpatizantes y militantes activos de la Jorge Varela, sino que fueron invitados todos los espacios locales contenidos tanto en el Justicialismo como en Unidad Ciudadana. Tanto es así, que fuentes seguras de la Dirección de Tránsito municipal confirmaron que fue solicitado un corte de calle para mañana entre las 18:30 hasta alrededor de las 21:30. "Si no hay unidad, el peronismo no gana" señaló María Eugenia Giroldi en agosto del año pasado a La Auténtica Defensa en un reportaje exclusivo, en el que también se la indagó sobre la posibilidad de liderar una lista: "Si a una le gusta, y tiene experiencia… Habría que evaluar el contexto, pero claro que me gustaría. Extraño no tener herramientas para resolver los problemas de la gente. Pero también aprendí que hay que ocupar el lugar que una puede ocupar, y no el que cree que puede ocupar. Como decía (Jorge) Varela: ‘El sillón es uno solo, muchachos’. Entonces también hay que saber acompañar. Yo juego por la camiseta, por el Partido, por mis convicciones (…) Animar nos podemos animar todos. Pero después hay que ver a quién le da de verdad. No es fácil liderar, ni es para cualquiera".

