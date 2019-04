Dos mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas por médicos del SAME. En el cruce entre las calles Estanislao del Campo y Berutti, barrio Las Acacias, chocaron dos motos, lo que dejó como saldo dos mujeres heridas. El hecho fue protagonizado entre una Honda Wave, en la que viajaban dos hombres, y una Corven Mirage 110, sobre la que se desplazaban las mujeres, quienes sufrieron múltiples golpes. Del operativo de emergencia participaron el SAME, que trasladó a las heridas al Hospital Municipal San José, y el móvil de zona 7 del Comando Patrulla.

Las mujeres se llevaron la peor parte del accidente.

#Dato Choque de dos motos en Las Acacias, Estanislao del Campo y Beruti. Una Honda Wave y una Corven Mirage 110. Dos muchachos en una y dos mujeres en la otra, las cuales resultaron más golpeadas, ambas fueron trasladadas al hospital por 2 SAME, Comando zona 7 pic.twitter.com/emnKBiWAgR — Daniel Trila (@dantrila) 25 de abril de 2019

Colisión entre dos motos en Las Acacias

