Dos electricistas matriculados del Consejo Escolar revisaron las instalaciones y corroboraron que no hay descargas eléctricas en las paredes. El presidente del Consejo Escolar, Martin Aquino, informó que se realizaron inspecciones preventivas en el edificio de la Escuela Nº 16. "Dos electricistas matriculados del Consejo Escolar revisaron todo el edificio y corroboraron que no existen descargas eléctricas en las paredes tanto en la planta baja como en la parte superior", detalló Aquino. Y destacó que "durante ambos procedimientos, realizados este martes y miércoles, no se halló ningún tipo de anomalías, por lo que queremos llevar tranquilidad a la comunidad educativa de la institución." Por último, enfatizó que "todas las protecciones están funcionando bien" y que "se colocaron los protectores en los enchufes para garantizar y tener una barrera más de seguridad para resguardo de alumnos, docentes, auxiliares y toda la comunidad educativa que concurra al establecimiento".

Presidente del Consejo Escolar, Martin Aquino

#LocalesPolicialesSociedad Niña de 13 años recibe descarga eléctrica en la Escuela 16: Está bien y quedó internada en observación. Estaba en el aula y al agacharse para buscar su mochila, con su codo tocó los cables de un enchufe roto ... https://t.co/BgBznznUlM | CampanaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 11 de abril de 2019

Inspeccionan de manera preventiva el edificio de la Escuela Nº 16

