Collela participó del lanzamiento de Felipe Solá

El frente fue presentado ayer. El concejal y referente de RED x Argentina en Campana, Marco Colella, participó del acto. "El peronismo y los sectores no macristas debemos confluir en una misma lista para hacerle frente a Sebastián Abella", señaló. "Es nuestra responsabilidad gestar esperanza, están acá representadas distintas formas de militancia que hacen a la Argentina. Se han encontrado otras veces, no hemos inventado nada, pero estamos yendo al frente", declaró Felipe y agregó "Nosotros nos llamamos Red x Argentina porque entendemos que la integración moderna viene en red. Cuando una integración es en red es porque cada uno de los puntos de la red vale igual, nos relacionamos en red y queremos ampliar la red. La oposición en Argentina tiene que ser una red cada vez más amplia, con eje en el peronismo". El pre candidato a Presidente señaló: "nosotros creímos siempre en la unidad y salimos hace un año a militarla, y formamos un nuevo bloque" y agregó "Reunimos un equipo técnico muy sólido en economía, en ciencia y tecnología, en cuestiones relacionadas a la ética y anti corrupción, en cuestiones de medio ambiente, es cuestiones de género, y de energía", y concluyó: "Aquí no ganó nadie todavía. Hay que lograr el triunfo, no esperar que pierda el otro". Por su parte Marco Colella, referente del espacio en Campana expresó: "Nosotros creímos siempre en la unidad y trabajamos desde nuestro lugar para que eso ocurra en nuestra ciudad de cara a las próximas elecciones; creemos que el peronismo y los sectores no macristas debemos confluir en una misma lista para hacerle frente a Sebastián Abella". El frente electoral que llevará a Felipe Solá a las PASO está integrado por Partido Verde, SOMOS, Mejor, el PTP, Agrario y Social, Seamos Libres, Unidos, PRD, Partido Intransigente, el Movimiento Evita, la CCC, la Corriente Nacional Martín Fierro, Barrios de Pie y el Movimiento Octubre.

